马云世界 VR 大会发表演讲：VR 技术要和实体经济结合才能有未来 新闻

2018 世界 VR 产业大会今天在南昌开幕，阿里巴巴集团董事局主席马云也出席了这次大会，并以“虚拟现实主义定义未来信息社会”为主题进行演讲。

马云在演讲中表示，VR 是一项了不起的技术，是技术革命的重要组成部分。“就像十字路口的摄像头，如果不和互联网相结合，还是一个罚款工具，但连上网，接上了计算能力，就能用来解决交通拥堵的问题。”马云表示，VR 要和大数据、云计算、人工智能结合，才能从一个玩具变成解决实际问题的核心技术，否则只是一个新奇的应用。

马云认为，“VR 是技术革命的重要组成部分。技术的发展让人们看见过去看不到的内容，听到过去听不到的内容，而 VR 技术让人类的这种能力又向前延伸了一步。”

马云非常看好 VR 改变教育与医疗行业，认为 VR 要和实体经济紧密结合，不能推进转型升级，不能推进社会发展，不能让人们生活更加快乐健康的技术毫无意义。

马云认为，“VR 技术要和实体经济紧密结合，才能真正有未来，不管是人工智能、VR，还是 IoT（物联网），这些技术再流行、资本再青睐，不能推进实体业转型升级，不能支持可持续和绿色的发展，这样的技术会变得毫无意义。虚拟现实，千万不能真的变成一个虚的产业。”马云指出，离开实体经济的虚拟现实技术没有未来，离开互联网的实体经济也没有未来。未来制造业不仅仅是制造业，而是制造业和服务业的完美结合，未来的制造业的竞争力不在制造本身，而是制造背后的服务和体验。

对于风险投资热潮的褪去，马云认为对整个产业是好事情，“如果一切条件都完美了，还要创业者干什么，钱如果能解决一切，银行就可以干一切事情，这个世界有想象、理想与担当，世界才有真正的未来。”马云讲到，“听说很多创业公司的估值少了百分之七十，我觉得这剩下的百分之三十才是真正符合实际的价值，阿里巴巴创业的时候能融到五百万美金，那绝对已经是巨资了，而今天融到一亿美金都觉得不好意思出去跟人说。”

对于技术革命，马云表示，每一次技术革命，大约都是 50 年，前 20 年是技术的变革，后 30 年才是应用的变革，“技术将会改变传统零售业、制造业，改变服务业，改变教育，改变医疗，改变我们认识的和思考世界的方式。”

图片来自 Bloomberg