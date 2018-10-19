新造车势力再添生力军，李想以及和他名字很像的理想智造品牌入局

李想的“理想智造”在10月18日正式发布。按照官方说法，理想智造ONE是一款没有里程焦虑的智能电动车，综合工况续航里程大于700千米，市区工况续航里程大于1000千米。内饰方面的四屏互联设计最引发关注，这套系统由3+1的十英寸以上中控显示屏幕组成可以实现多媒体交互以及智能语音操纵。

为了避免消费者的选择恐惧——发布会宣布这款车只有一种配置，就是42项豪华配置全部标配。

全车皮革包覆Nappa真皮方向盘

前排电动调节座椅

前排座椅通风

前排及二排座椅加热

方向盘加热

20英寸轻质铝合金轮毂

可调电控液压减震

可调节制动能量回收系统

EPB电子驻车制动

Autohold自动驻车

外后视镜电动调节及记忆

感应雨刷

ISOFIX儿童安全座椅接口

手机无线充电

无钥匙进入

蓝牙钥匙进入

蓝牙电话及音乐

三区自动空调

智能PM2.5过滤系统

车内PM2.5监测

12扬声器Hi-Fi环绕音响系统

双地图导航系统（百度&高德）

电动全景天窗及遮阳帘

电动尾门

自动防眩目内/外后视镜

主驾座椅迎宾功能

主驾座椅记忆

360°高清全景影像

整车OTA升级

高清多点触控屏幕

全车语音交互

实时在线4G网络

手机App远程控制

副驾独立娱乐与音源系统

全LED头灯和尾灯

星环式头灯和尾灯

内部全LED照明

自动大灯

KAPPA高隔热率镀银前风挡

前排双层静音玻璃

后排隐私玻璃

补贴前的价格不超过40万，将于明年4月开启预定，第四季度开始交付。

李想在发布会上表示，会在自家工厂生产新车，但车和家至今仍没有电动车生产资质。理想智造将在位于江苏常州的智能汽车制造基地生产理想智造 ONE ，以确保品质和可靠性，并将自建直营销售与服务体系，包括零售中心、交付中心和维修中心，提供便捷高效的服务。预计一期的产能10万辆，直指2020年的生存目标。而且完全的自建工厂的模式也能更好的将车辆制造掌控在自己手中。

“日产通过增程电动，让NOTE成为了2018年上半年整个日本汽车销量的第一，不仅仅是新能源，是所有车销量的第一，战胜了连续多年的销量王者普锐斯。”李想用这个例子证明增程电动的可行性。