牛电科技正式登陆纳斯达克：开盘价 8.5 美元，跌破发行价

牛电科技于 10 月 19 日晚正式在纳斯达克全球市场挂牌上市，股票代码为“NIU”，发行价为每股 9 美元，共计发售 700 万股 ADS（美国存托股票）。开盘价 8.5 美元，跌破发行价。按开盘价计算，牛电科技市值达到 6.43 亿美元。

招股书显示，今年上半年，牛电科技共销售电动车 12.5 万辆，去年同期销量为 6.8 万辆，同比增长 83.2%。2017 年收入为 7.69 亿元，同比增长 117%，2018 年上半年收入达到 5.57 亿元，同比增长 95%。2018 上半年净亏损为人民币 3.1487 亿元，2017 年净亏损为 1.84663 亿元，2016 年为 2.32721 亿元。

牛电科技 CEO 李彦在上市活动上表示：“从一开始，我们就相信我们的梦想不仅仅是制造和销售电动车，而是重新定义中国乃至世界的城市出行方式。此刻，站在纳斯达克，我们离梦想又更近了一步。这四年，我们经历了起起伏伏，但我们可以非常骄傲地说，我们完成了‘从0到1’的过程，尤其是每天有超过 50 万的牛油在骑我们生产的电动车。”

牛电科技于 9 月 25 日向 SEC 提交了招股说明书，投行瑞士信贷和花旗集团为此次 IPO 的联席主承销商，Needham & Company 担任副承销商。

牛电科技成立于 2014 年 9 月，该公司于 2015 年 6 月发布第一款车型小牛电动 N1，并于 2016 年 4 月发布小牛电动 M1，同年进入欧洲市场。2016 年 10 月，小牛电动全球用户累计骑行里程突破 1 亿公里，而截至今年 4 月，这一数字达到 10 亿。截至今年 6 月，小牛电动车在全球累计卖出超过 43 万台。

图片：牛电科技