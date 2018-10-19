当人们还在谈论再造第二个微博，微博自己已成引领传统营销升级的风向标



这两年，在中国广告营销媒介投放社交化、视频化趋势变化大潮流下，作为媒体化、社会化的主阵地，微博以内容连接品牌与消费者，为品牌主提供了基于用户深度参与的营销环境日渐成为品牌营销中“标配”。微博逐渐成为广告主标准的“必买”社交媒体平台。这一说法有奖杯为证，在刚刚落幕的第十一届金投赏国际创意节上，以支付宝#带着微博去旅行#等为代表的微博营销案例在本届金投赏创意节上摘取了金奖、铜奖和提名奖在内的8大奖项，可谓引领社会化媒体营销潮流。

微博高级副总裁王雅娟表示：随着微博等社交平台承担起连接品牌与消费者的重要沟通渠道作用，以微博为代表的社会化的营销覆盖了企业从研发、生产、市场、销售、服务等方面的经济价值全链路，助力品牌与消费者直接对话，实现全面战略升级，全面提升社会化营销效率。

以#支付宝锦鲤#案例为例，国庆假期结束，支付宝这条‘祝你成为中国锦鲤’的微博已经破了两项微博营销的新纪录——不到6小时转发量破百万，周累计转发破300万，成为企业营销史上最快达成百万级转发量以及迄今为止总转发量最高的企业传播案例。

蚂蚁金服支付宝市场国际负责人张瑞称，支付宝本来准备了一套组合拳，不光是微博抽奖，还打算在海外社交平台进行后续传播，但后来发现微博这一招就行了。关键全球商户都已经认可了，数据显示超过60%的全球商户将微博作为社会化营销标配。”

作为全球用户规模最大的独立社交媒体，微博以垂直化为战略方向、以视频为核心载体的内容生态建设，已经初具规模。数据显示，微博月活用户已达4.31亿，娱乐明星超过2.8万、认证企业/机构超过150万，与2100家内容机构和超过500档IP节目达成合作，覆盖60个垂直兴趣领域，组成庞大的内容生态，持续生产优质内容。

在本次金投赏获奖案例ofo小黄人中，小黄车ofo与国际IP小黄人电影《神偷奶爸3》合作，以“黄”为切入点，通过#我们黄在一起#、#小黄人入侵ofo#、#全城搜集小黄人#等热门话题通过微博制造热点引爆关注，迅速提高消费者对ofo的认知度和对品牌的认同感，实现品牌最大化曝光。数据显示ofo 三大活动话题累计获得11亿的阅读量，APP活跃用户得到快速增长并迅速成为热搜话题，为移动互联时代的整合营销探索提供了一个值得借鉴的新样本。

对于企业打造品牌知名度从品牌营销的角度来分析，品牌的营销由于时代的进化发生巨大的变革，随着传播途径的变化、用户习惯的变化、商业环境的变化，品牌营销方向也发生变化，通过社交媒体打造品牌IP日渐主流。

与此同时，基于社交媒体优势的快速聚合关注和快速引发传播的特点，从兴趣驱动和热点聚合量两方面释放微博强大快速的营销能力。互联网女皇《2018年的互联网趋势报告》中指出，55%的用户曾在社交网络上发现商品后选择购买，社交媒体中的产品展示扮演着愈发重要的角色。显然，在消费升级的大趋势下，能否获得社交媒体中的曝光率并在电商平台实现强转化，将成为产品销量增长和提升品牌价值的关键指标。