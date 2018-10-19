VERTU手机20周年纪念款在华首发，洛可可系列专为名媛打造

1998年创立于英国，经过脱离诺基亚品牌后独立发展，整改重构重设了的 奢侈手机品牌VERTU（纬图）最新在北京召开新品发布会，宣布了旗下新机型Aster P系列于中国市场全球首发，其为VERTU 20周年纪念款，价格从29800元到98000元不等，同时升级英式管家服务的“VERTU LIFE”。

据了解，全新VERTU ASTER P系列以欧洲古典建筑风格为灵感，总共三个系列：巴洛克系列、哥特系列、洛可可系列。巴洛克系列为年轻群体而设计，钛金属边框搭配小牛皮。哥特系列适合高端商务男性人群，炭黑色的钛金属边框，搭配多种皮革材质。洛可可系列专为名媛打造。

配置上，VERTU ASTER P系列运行Android 8.1系统，搭载高通骁龙660处理器，辅以6GB+128GB内存组合，配备4.97英寸1080P显示屏，后置1200万像素摄像头，前置2000万像素镜头，内置3200mAh电池，支持QC 3.0快充技术。其V Talk通讯加密技术可以防止短信和通话记录泄露，紧急情况下还可使用专属安全APP进行手机的远程锁定和数据删除。

同时，VERTU也发布了VERTU MTO （made to order）私人定制服务，为用户提供客制化的服务。据介绍，全新的ASTER P系列，选用了5种珍稀皮革（小牛皮、鳄鱼皮、蜥蜴皮、鸵鸟皮、蟒蛇皮），40种颜色，还包括贵金属，珠宝镶嵌，定制镌刻，可以组合数百种不同风格的搭配。个性化定制满足用户的最高标准要求，可个性化定制鳄鱼皮、钻石、贵金属边框，可定制专属设计图样皮革、壁纸，可定制专属UI、VERTU开机界面、息屏动画、铃声，可个性化雕刻签名等。

此外，发布会上，VERTU也升级了VERTU LIFE私人管家服务，专属按钮一键搞定，私人管家可提供7×24小时1对1服务，并能了解用户的使用习惯和需求。在原有基础上，客户有了更多体验和特权。

价格上，VERTU ASTER P系列的售价从29800元到98000元不等，目前，在京东、寺库等平台预售中。