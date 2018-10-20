苹果 CEO Tim Cook 说彭博应该收回有关中国芯片的报道 Apple

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在接受 BuzzFeed News采访时，苹果公司首席执行官 Tim Cook 表示，彭博商业周刊应该收回有关中国间谍通过恶意微芯片危及公司服务器的报道。

“这根本就没有发生。报道是没有道理的，” Cook 在采访中说。

这篇彭博的报道称，中国在 Supermicro（美超微电脑股份有限公司）制造的主板上安装了微型芯片，这些芯片可能会危及服务器上的数据，使中国能够监视美国的科技公司，包括亚马逊和苹果。

在报道发布后，苹果迅速发布了一份声明，否认了报道。“Apple 从未在服务器上发现过恶意芯片、‘硬件操纵’或有意植入的漏洞。”苹果在声明中表示。

随后，该公司的信息安全副总裁 George Stathakopoulos 向美国参议院和美国众议院的商务委员会写了一封信。在信中，他说“Apple 的专有安全工具正在不断扫描这种出站流量，因为这能证明是否存在恶意软件或其他恶意活动。没有发现任何异常。”他还重申苹果没有像报道中所说的那样就此问题联系 FBI。

在接受 BuzzFeed 的采访时，Cook 说他“从一开始就参与了公司对这篇报道的回应。”在苹果公司与彭博的接触中，Cook 表示苹果向他们非常明确地表明了态度，报道中的情况并没有发生，而且回答了彭博的所有问题。

Cook 表示，每当彭博提交相关情况时，公司都会进行调查，但调查后什么都没发现。

图片：CNet