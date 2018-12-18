联想新机Z5s1398元起，顶配12G旗舰机Z5 Pro GT 855版2698元起 新闻

12月18日消息，联想今日在北京全球总部园区举办手机新品发布会，新机包括联想售价仅1398元起的Z5s和搭配12GB超大内存的联想Z5 Pro GT 855版。此外，搭配骁龙660处理器的联想S5 Pro GT以及基于Andriod P优化升级的ZUI 10同期发布。

AI变焦三摄联想Z5s

外观方面，联想Z5s采用19.5:9比例6.3英寸微孔水滴屏，屏占比高达92.6%，分辨率2340×1080。航空级铝材中框，双面康宁大猩猩玻璃机身，同时搭配全息立体彩虹镀膜技术，打造出了3款靓彩渐变玻璃机身色彩：星夜灰、钛晶蓝、珊瑚橙。联想Z5s保留3.5mm耳机孔，支持纳米级整机P2i级防水，防雨淋、防泼溅。

性能上，联想Z5s搭载骁龙710 AIE Turbo处理器，采用与骁龙845相同的10nm工艺，最高主频可达2.2GHz，辅以联想Game Turbo游戏加速引擎，针对性的解决启动慢、游戏卡、延迟高、跟手差等痛点，并提供专属游戏模式，基于AI场景预判，可实现CPU-GPU最高优先级资源调度，降低大小核迁移延迟，使手机性能优先为游戏服务。

拍照方面，联想Z5s在联想手机中首次搭载后置三摄的配置，1600万像素主摄搭配800万像素光学无损变焦镜头，以及500万像素无损人像虚化镜头，在双摄基础上进一步提升拍照表现。1600万像素主摄使用6P镜片，支持f1.8光圈，，800万像素长焦镜头支持2X光学无损变焦。提供AI场景识别功能，可实现500+场景的优化。前置是是一颗1600万像素美颜相机最大等效像素面积2μm，结合深度算法，可实现三庭五眼四高三低的“偶像级自拍”。

售价方面，4G+64G为1398元，6G+64G为1598元，6G+128G为1898元，朱一龙定制珊瑚橙版1998元。12月18日在全平台开启预约，12月24日开启首销。

12G内存旗舰机联想Z5 Pro GT 855

今年11月1日，联想Z5 Pro正式发布，其滑盖全面屏将手机屏占比提升至95%以上。此次Z5 Pro全面升级为Z5 Pro GT 855，搭载骁龙855旗舰处理器，并以最高12GB的超大内存领跑业界。

联想Z5 Pro GT 855版搭载最新处理器骁龙855，7nm平台主频达到2.84GHz，运算能力、图形渲染能力、AI性能、功耗全面提升。截止到目前为止，联想是第一家正式明确宣布过855旗舰定价和上市时间的品牌。此外，联想Z5 Pro GT 855版最高搭配12GB超大内存，官方公布其安兔兔跑分高达371907，在Geekbench、3DMark、GFXBench、Androbench也同时屠榜。

联想Z5 Pro GT 855版采用了黑与红经典配色搭配。滑盖屏设计搭配第五代Rollcage机身结合COF屏幕封装技术，以及第五代光电屏幕指纹，实现95.06%的超高屏占比。Z5 Pro GT 855版沿用6.39英寸三星Super AMOLED全面屏设计，最高亮度可达600尼特。

联想Z5 Pro GT 855版保留了AI四摄相机优质的拍摄能力，后置1600万+2400万高清像素高双主摄配置可实现逆光AI超画质、夜景AI超画质；前置主摄1600万像素主摄，800万红外像素副摄支持80度零光感解锁。

售价方面，Z5 Pro GT 855版6G+128G为2698元，8G+128G为2998元，8G+256G 为3398元，12G+512G为4398元。1月15在全平台开启预约，1月24日开启首销。

“掌柜”常程回归联想手机业务一年时间，多款新机密集亮相让人看到了联想在手机业务上的决心和希望。常程在现场透露，在最近四个月中国智能手机市场持续走低的情况下，联想手机实现了逆袭，增速占据榜首。

这是个好的开始。