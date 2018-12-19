Elon Musk 公布地下隧道细节：车前轮配导向轮秒变有轨列车 新闻

在 The Boring Company 的首条地下隧道即将开通之际，Elon Musk 在 Twitter 上公布了更多相关细节。

Musk 发布了一张照片，隧道内有一辆 Model X，车辆前轮配有可伸缩的导向轮，可让车辆变为有轨列车。他表示，这项技术可用于任何自动驾驶汽车，而不只是特斯拉。他还提到，这种交通方式在时速超过 150 英里的时候依然安全。

在当地时间周三晚的一场活动上，Musk 展示了一条长达 1.14 英里的测试隧道，这条隧道使用名为 Godot 的改良钻井工具挖掘，耗资约 1000 万美元。（据该公司称，这 1000 万美元包括建造隧道的成本，所有内部基础设施、照明、通信和视频监控、安全系统、通风和轨道。）

隧道可以叠加——Musk 称之为 3D 网络，像一条巨大的地下高速公路一样运行，取决于可用空间，车辆可通过坡道、螺旋道或电梯来进出隧道。带有可伸缩导向轮的车辆可在主隧道以每小时 150 英里的速度行驶，一旦车辆离开主干道就会减速。

Musk 在新闻发布会上说：“你可以在整个城市结构中建造这样的站点，而不会改变城市的样貌。”

正如 The Boring Company 在介绍这一概念时所说的那样，只有自动驾驶电动车才能驶入隧道，演示中使用的也是一辆 Model X。

如果共享给行人或骑行者的话，隧道还将提供专用车辆，Musk 推测费用大约为每次 1 美元。指定用车将循环使用并能获得优先行驶权。

根据 TechCrunch 的试乘体验，车辆在隧道行驶中偶尔会出现颠簸，Musk 后来解释说，这是因为铺路时遇到了一些麻烦。他说，面向大众的版本会更加平稳。