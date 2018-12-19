ofo 创始人戴威：不逃避，为每一分钱负责 新闻

据新浪科技报道，共享出行平台 ofo 创始人兼 CEO 戴威发内部信，对近期的 ofo 的处境发表回应。戴威在内部信中称：“近半年来，来自现金流和媒体的压力，让我们力不从心，尤其是公司全力寻找融资而无果后，我无数次想过把运营资金全砍掉，用来退还部分用户押金和供应商欠款，甚至是解散公司，申请破产，这样大家就不用继续承担这么大的压力了。”

戴威称，希望每一位 ofo 人都能认同并坚定信念：不逃避，勇敢活下去，“为我们欠着的每一分钱负责，为每一个支持过我们的用户负责”。

根据此前的报道，排队退押金的 ofo 用户已超过 900 万人，以向每位用户退还 99 元押金计算，ofo 的待退款项为 8.91 亿元，还有部分用户缴纳的押金为 199 元，所以 ofo 的待退款项金额还会更高。

以下为内部信全文：