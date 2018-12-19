ofo 创始人戴威：不逃避，为每一分钱负责
据新浪科技报道，共享出行平台 ofo 创始人兼 CEO 戴威发内部信，对近期的 ofo 的处境发表回应。戴威在内部信中称：“近半年来，来自现金流和媒体的压力，让我们力不从心，尤其是公司全力寻找融资而无果后，我无数次想过把运营资金全砍掉，用来退还部分用户押金和供应商欠款，甚至是解散公司，申请破产，这样大家就不用继续承担这么大的压力了。”
戴威称，希望每一位 ofo 人都能认同并坚定信念：不逃避，勇敢活下去，“为我们欠着的每一分钱负责，为每一个支持过我们的用户负责”。
根据此前的报道，排队退押金的 ofo 用户已超过 900 万人，以向每位用户退还 99 元押金计算，ofo 的待退款项为 8.91 亿元，还有部分用户缴纳的押金为 199 元，所以 ofo 的待退款项金额还会更高。
以下为内部信全文：
各位 ofo 人：
大家好。相信无论你们是在总部还是在全国各个城市，这几天都经历着巨大的煎熬和压力，我与大家一样，在痛苦和绝望中坚持着。
由于从去年底到今年初没能够对外部环境的变化做出正确的判断，公司今年一整年都背负着巨大的现金流压力。退还用户押金、支付供应商的欠款、维持公司的运营，1 块钱要掰成 3 块钱花。
近半年来，来自现金流和媒体的压力，让我们力不从心，尤其是公司全力寻找融资而无果后，我无数次想过把运营资金全砍掉，用来退还部分用户押金和供应商欠款，甚至是解散公司、申请破产，这样大家就不用继续承担这么大的压力了。
但每当我产生这样念头的时候，我总能看到路上一个又一个用户，或许是骑着小黄车赶去上班、或许是推着小黄车乘放重物，再想到每天我们还依然为好几百万用户提供着服务，我告诉自己，也告诉每一位 ofo 人，活着才有希望，再大的压力我们也要扛着，再大的困难我们也要想办法克服。
非常非常感恩仍然坚持在公司的各位兄弟姐妹，我难以想象和体会你们在今年承受了多大的压力、克服了多大的困难。我没有机会和你们一一相识和了解，但我内心充满着感恩和骄傲，是大家用自己生命的热情和敬业在维持着单车的运营，为用户能多骑到一辆车、能多一天骑到车而拼命。
也同样感恩已经离职或是将要离职的各位同学，你们每一位都用自己的感情和力量撑起过 ofo 年轻却沉重的身躯，我没有机会和你们一一告别，但我内心充满信心，有一天你们定会归来，因为 ofo 的生命和血液里有大家的参与和存在。
最后，我希望每一位 ofo 人都能认同并坚定信念：不逃避，勇敢活下去，为我们欠着的每一分钱负责，为每一个支持过我们的用户负责！
让世界没有陌生的角落，ofo 人永不放弃。
戴威
2018 年 12 月 19 日