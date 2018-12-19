台湾供应链：2019 年 USB Type-C 芯片价格跌幅将超过 20% Apple

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据台湾 DIGITIMES 报道，当地芯片厂商预期 2019 年 USB Type-C（又称 USB-C）相关芯片价格将有逾 20% 以上的跌幅。这也预示着将有更多设备采用 USB Type-C，而 USB Type-C 将有望成为移动设备接口的统一方案。

目前大部分 Android 智能手机厂商都已经更换为 USB Type-C 接口，苹果的充电设备中也可以看到 USB Type-C 的身影，全新推出的 iPad Pro 更是直接采用了 USB Type-C 接口。

近期包括伟诠电、祥硕、钰创、昂宝及立锜都开始着手升级新一代 USB Type-C 相关芯片解决方案的成本结构，天钰、通嘉及创惟也正积极推出 USB Type- C 相关芯片样本。

报道称，台湾厂商对 USB Type-C PD（Power Delivery）以及控制芯片的投资力度也不断加大，产能不断增加。今年 USB Type-C 相关芯片订单量出现倍幅增长，USB Type-C 在未来还会广泛用于外接硬盘、智能音箱和智能小家电设备上。

图片来自 Apple