直播平台微吼完成 D 轮融资；Graphcore筹资2亿美元 估值达17亿美元|早 8 点档 新闻

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直播平台微吼完成 D 轮融资

12 月 18 日，据新浪科技报道，企业视频直播平台服务商北京微吼时代科技有限公司（以下简称“微吼”）宣布在近日完成2.3 亿元 D 轮融资，领投方为深创投。微吼 CEO 林彦廷表示，此轮融资将主要用于音视频互动技术向营销技术的延伸、直播营销应用场景的拓展及人才吸引团队建设。

据了解，2010 年微吼以大型活动服务切入直播行业，通讯架构可容纳十几万人同时观看会议，目前微吼直播业务主要针对 B2B 市场，为活动主办方提供商务直播平台服务。

Graphcore 筹资 2亿美元 估值达 17 亿美元

12 月 19 日，总部设在英国港市布里斯托尔（Bristol）的 Graphcore 已从微软和宝马等投资者那里筹集到了1.58亿英镑（约合2亿美元）资金，该公司的业务是设计AI（人工智能）用途芯片。

这个最新融资回合对Graphcore的估值为17亿美元，从而使其成为了英国创业公司中今年以来最新进阶的一家“独角兽”企业。此前，数字银行Monzo和网络安全公司Darktrace也都已成为独角兽创业公司。

滴滴公布网约车整改方案

12月18日，滴滴在微博发布最新安全整改情况，呼吁各界共同探索网约车安全标准。滴滴称将从7个方面27项措施全面落实整改，呼吁各界共同探索网约车安全标准。在未完成隐患整改前将继续无限期下线顺风车业务。同时，将采取技术措施审核人车一致性，坚决打击“人车不符”。

滴滴称会严格按照主管部门和联合检查组要求，根据各地网约车实施细则对车辆轴距、排量、车价等不同要求，制定分城市、分阶段合规目标，引导司机办理人证车证，克服困难加快办理平台证。具体来说，滴滴将强化派单合规性引导，逐步减少对不合规人员和车辆派单，直至停止。同时宣布，顺风车业务将无期限下线。

香港推出首个加密货币支付平台

12月18日，第三方加密货币支付平台CSPay（首都支付）宣布正式进入香港市场。公司创始人梁卫汉在发布会上表示：“随着加密货币越来越普及，交易费用及成本将大幅降低，使得加密货币不再仅限于作为账面的数字资产及投资工具。”

CSPay目前已可以在Apple Store, Google Play供用户免费下载，该平台集电子钱包、交易平台及支付功能，相比其他第三方支付平台，该平台只接受加密货币充值，而加密货币持有人只需在手机上安装该App便可便捷地进行支付。同时，未来香港用户可以用信用卡在该平台上直接购买比特币。

FF尚未量产，贾跃亭躲豪宅拒收法律文书

12 月 18 日，据证券日报报道，法拉第未来（以下简称“FF”）目前又有两台新的FF 91预量产车成功下线。

与此同时，近期又传出贾跃亭所持有的FF股权及在美国房产已被美国法院冻结的消息。对此，FF及乐视控股明确否认了韬蕴资本提起的有关冻结贾跃亭FF股份申诉获得了美国法院支持，韬蕴资本则在昨日对外回应称贾跃亭躲在豪宅大门紧闭，拒绝接受任何法律文书。