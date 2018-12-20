360发布“抢票王7代”，主打安全大脑赋能“云抢票”



本周日2019春运车票即将发售。每逢春运，各路抢票大军都会为了回家的火车票抢得“头破血流”，除了把握购票时机，巧用当下各种抢票新技术也能事半功倍。12月20日，360浏览器发布了“抢票王7代”，主打安全大脑赋能“云抢票”功能，将帮助更多用户解决过年回家一票难求的老大难问题。

今年，抢票王7代最显著的亮点是360安全大脑的“护航”。据360抢票王产品负责人王倩介绍，安全大脑将往年数据作为训练数据，经过智能化分析，形成用户抢票数据与行为模型，并使其通过自我学习、自我演进，预测出今年春运抢票的数据趋势。安全大脑的加持，将使得抢票王刷票成功率大大增加，同时也让用户使用过程更为便利，真正实现便捷、安全、快速。

具体来说，首先，安全大脑将助力云端抢票。这主要表现在安全护航、云端管理、智能下单三方面。用户使用抢票王的全过程中，都将得到充分的安全保障。在安全大脑智能感知威胁、智能推理溯源、预测预警攻击等保护下，用户的个人隐私数据不泄露，支付过程中用户的账户及财产安全防恶意破解，免受不法钓鱼网站的侵害。同时，云端管理功能将实时查询预售票、余票以及退票，即便用户关掉电脑后台也能自动抢票。另外用户可选择预先支付票款，抢票成功后抢票王将自动完成付款，并通过手机短信第一时间通知用户，如果抢票失败则全额退款至付款账户。王倩表示，基于安全大脑的AI大数据和360浏览器的十五层安全防护，抢票王7代将实现更智能的云端实时刷票。

安全大脑的智能算法是抢票王7代的另一大优化。其可通过图像识别技术自动识别验证码，且识别成功率达94.6%以上。同时安全大脑将为抢票进行智能推荐。安全大脑经由对历史抢票数据的清洗与迭代训练，形成了对用户、车次、站点的特征分析，再结合当前抢票、搜索等实时数据，经过深度模型完成了对用户与车次的在线推荐。因此，抢票王可为用户提供定制化路线推荐、车次推荐、席位推荐，更智能、更懂用户的推荐将有效减轻用户抢票的难度。

除此之外，今年360浏览器抢票王7代将适配双端，实现全面兼容——360推出首个支持Mac版本抢票的浏览器。