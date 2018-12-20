中国智能家居规模近 2000亿，它要这样通过儿童市场抢蛋糕 新闻

随着人工智能与大数据、云计算的快速应用，人工智能已经越来越多的与传统产业相结合，而智能家具也成为了不容错过的风口。据市场研究公司 ABI Research 的数据显示，2018 年全球智能家具市场将达到 700 亿美元，预计到 2021 年这一数据将会突破千亿美元。

与此同时，前瞻产业研究院发布的《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资报告》指出，2018 年中国智能家具规模将达到 1800 亿元，约合 260 亿美元。这就意味着，中国将以占据超三分之一市场份额的表现，成为全球智能家具市场毋庸置疑的增长重心。

12 月 20 日，37 度推出了全新的智能亲子系列智能家居，包括可以提醒孩子坐姿的智能儿童书桌、能够杜绝安全隐患的不倒斗柜、可以实时监测婴儿体重体温的亲子餐桌以及实时掌握孩子睡眠状态的智能儿童床。

儿童书桌

据了解，儿童书桌适用于 5-12 岁的儿童。它有两个颜色，红色、蓝色，具有坐姿检测和久坐提醒功能，当它检测到孩子伏案过低，会发出轻微的震动提示。同时还能检测周围的光线环境，在光线过暗时发出信号。而久坐提醒和光线检测功能除了包含震动提示外，还会通过桌面的配件模块“伴读小精灵”的闪烁来达到提示作用。

考虑到孩子最需要奖励的鼓舞，这款儿童书桌还具有一个奖励功能：孩子每保持正确坐姿20分钟，配件模块上的一个图案就会亮起，当模块上的所有 18 个图案都点亮，即可收到震动以及所有图案循环点亮 1 分钟的终极奖励。

价格方面，这款智能书桌椅在京东预售价 999 元，零售价是 1499 元。

不倒斗柜

幼童活泼好动，极易与家具发生磕碰，过去也常有斗柜等大件家具因底座不稳，在被撞击后倒塌的悲剧发生。37 度智能家具特此推出没有倾倒风险的不倒斗柜，官方称经过多次力学测验，确保即使儿童攀爬上去，斗柜也能保持稳固。

在顶部的两层抽屉被拉开时，内部机械结构带动支撑脚自动伸出，支撑斗柜。当这两层抽屉被关上时，支撑脚联动缩回，不占空间。此外，斗柜还具有紫外线自动杀菌功能，保障斗柜内部物品的干净卫生。

这款斗柜已经在京东开始了众筹，众筹的价格 2499 元，零售价则是 3999 元。

亲子餐桌

亲子餐桌适用于 2 岁以下的婴幼儿。它内嵌的可移动餐椅可以让孩子在餐桌上与家长一起用餐，让家长与孩子在用餐时实现零距离。另外，桌面上还设有可升降摄像头，家长即使不在身边，也能通过手机 APP 实时观看孩子的用餐，与孩子远程互动。此外，摄像头和餐椅还具备体重和体温检测功能，可以随时监测孩子的身体状况。

据介绍，这款智能亲子餐桌的首发价是 2999 元，指导零售价则是 4999 元。

智能儿童床

智能儿童床具备多种场景模式：阅读模式下床头灯调亮，方便孩子们在床上读书；助眠模式开启时，床头灯调暗，助眠音乐播放，帮助孩子快速入眠；如果孩子需要起夜，床底的夜灯会自动亮起；唤醒模式下，智能儿童床会在早上通过床头灯光和音乐唤醒孩子。

此外，它还内置高精度加速传感器，能在孩子无需佩戴任何感应设备的情况下，为他们收集睡眠时的心跳和呼吸状况，并形成睡眠报告推送到家长的手机 APP，让家长对孩子的睡眠状况一目了然。

据悉，这款智能儿童床的首发价格是 2999 元，零售指导价是 4999 元。

据腾讯家居此前的报道，37°C 于去年 12 月开始进入智能家居。其 CEO 关炜宁表示，“一年的时间我们研发了 50 款覆盖全屋的智能家居产品，有 24 项包括国际、国内的专利，同时有 37 项国际设计的顶级奖。在国内知名的楼盘，已经销售了 600 套智能拎包入住的产品给客户。通过国际众筹的方式，37°C 已经销售到了 18 个国家和地区。”