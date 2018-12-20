苹果为德国用户推送 iOS 更新，避免与高通产生法律纠纷 Apple

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据英国金融时报报道，为避免与高通发生新的法律纠纷，苹果已采取特殊措施，为德国用户推送 iOS 系统更新。苹果在德国可能涉及到的专利纠纷功能包括 iOS 设备上的搜索功能。

高通在德国拥有多项专利，包括 4 项与 iOS 搜索、联系人、Spotlight 快捷搜索有关的专利，其它涉案的高通专利还包含电源管理。

苹果今年早些时候向在德国出售的 iPhone 发布了系统更新，相关更改会影响用户使用 Spotlight 功能从 iPhone 主屏幕搜索联系人信息的方式。不过变动非常微妙，用户基本上察觉不到。

另一边，高通与苹果在中国的斗争还在继续。高通本周早些时候声称，中国法院上周做出的裁决已经生效，苹果不能通过软件或操作系统升级来规避这项裁决。该公司同时正谋求扩大这项禁令的范围，将苹果今年推出的最新款 iPhone 也纳入其中。

苹果本周二推送了 iOS 12.1.2 系统更新，本次更新修改了两项与高通专利相关的功能，该公司希望借此解决法院禁令所涉及的专利问题。然而在发给路透社的一份声明中，高通表示尽管苹果发布了 iOS 更新，但其仍然“继续通过违反禁令来藐视法律体系”。