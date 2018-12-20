VR 技术公司当红齐天获英特尔战略投资

当红齐天集团今日宣布获得来自英特尔投资的战略投资，该公司计划将这笔融资用于基于定位系统 VR 技术的内容研发应用，开发包括大空间多人行走在内的，以 VR、AR、MR 技术为核心的整体内容解决方案及市场推广。当红齐天还将着力于科技、文化、体育、娱乐、教育等领域的产业化落地和发展。

当红齐天成立于 2015 年，是一家致力于创造极致沉浸式娱乐体验、集内容制作 + IP运营 + 数字实景娱乐于一体的科技文化公司，在科技、文化、娱乐等领域，拥有专利及相关技术共计七十余项，其业务涵盖 VR、AR 内容的研发与制作、顶级 IP 的开发和运营、沉浸式乐园的设计制作与落地、科技秀的创意设计与制作、以及文化旅游地产的策划运营等众多领域。

该公司于 2016 年创立了国际文化娱乐品牌“SoReal·焕真”， 并于 2017 年在北京王府井开设了“SoReal·焕真概念店”，2018 年设立全球创新中心。

此轮融资之前，当红齐天已先后获得来自中航信托、联想创投、深圳韦玥创意投资集团与芒果文创基金的投资。

当红齐天集团创始人、董事长兼首席执行官齐笑先生表示，“此次获得英特尔的战略投资，不仅为当红齐天带来更广阔的发展平台，也将进一步推动 VR、AR 等技术的应用落地以及与垂直行业的深度结合，实现产业化发展，加速当红齐天在科技+文化、科技+体育等领域的的战略布局，打造‘SoReal·焕真’的强势品牌影响力，构建全球科技+内容+渠道的产业生态圈，向世界展示我们的创新实力。”

英特尔投资副总裁兼国际业务高级董事总经理林立中表示：“英特尔投资致力于推动英特尔数据经济发展战略的实施。我们希望此次对当红齐天的战略投资，能够推进 VR 技术的产业化应用，为全球用户带来前所未有的出色体验，并激发科技与文化碰撞出层出不穷的创意火花。这一过程所产生庞大的数据流，将会对计算与通信能力提出更高的要求，进而加速数据经济向深度发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。