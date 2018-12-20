Facebook 就允许第三方访问用户聊天信息作出解释 新闻

在一篇新的博文中，Facebook 产品合作伙伴副总裁 Ime Archibong 回应了该公司最新的用户隐私争议。这是 Facebook 对纽约时报报道的第二轮反击，该公司在文章中详细介绍了 Facebook 的一些特殊合作伙伴关系以及与主要技术公司的广泛数据共享情况。

Archibong 特别强调 Facebook 未经用户许可，绝不允许其合作伙伴访问私人 Facebook 消息。 虽然 Facebook 确实与第三方共享用户消息，但该公司声称它这样做的前提是“如果用户选择使用 Facebook 登录”。

Archibong 写道：“我们与 4 个合作伙伴密切合作，将消息传递功能集成到他们的产品中，这样人们就可以向他们的 Facebook 好友发消息——但前提是他们选择使用 Facebook 登录。这样的经验在我们的行业中很常见——试想一下让 Alexa 大声朗读您的电子邮件或者在苹果的 Mail 应用程序上阅读您的电子邮件。”

他继续声称这些功能“具有实验性，已经在近三年前关闭。”而至于为什么 Facebook 会授予消息传递合作伙伴深层消息访问权限的问题，他表示：

人们必须首先明确登录 Facebook，才能使用合作伙伴的消息功能。以 Spotify 为例：在 Spotify 桌面应用上登录你的 Facebook 帐户后，你可以在不离开该应用的情况下发送和接收消息。我们的 API 为合作伙伴提供了访问此人消息的权限，以便为此类功能提供支持。

Facebook 在文章中提供了这些消息集成功能的截图，截图中的功能出现在很久以前，我们大多数人根本不记得。 Facebook 没有在这篇文章中提供的内容包括：用户在授予此访问权限时看到的授权页面——这是确定用户在随意启用这类集成功能时如何确认他们所交出的内容的关键。

不过，无论 Facebook 如何清楚地进行描述，社交媒体用户现在才刚刚意识到这样一个事实，即所有这些数据的共享都令人不安。事实仍然存在——用户点击同意这样的功能，是一个问题，毕竟他们并不理解这样做的隐私含义。

在这样的情况下，上述问题已不仅仅是 Facebook 的问题。由于新的隐私监管法则即将在美国出现，而且 GDPR 已经在欧盟消费者的隐私保护方面产生了重大影响。所有向广告商提供用户数据的主要科技公司都面临着一个可能会改变一切的重要因素——他们做生意的方式。