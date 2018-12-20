快手电商推出“麦田计划” ，升级短视频电商发力六大方向

12月20日消息，快手电商今日在京发布“麦田计划”， 推出升级改版后的“快手小店”和全新的“电商服务市场”，并以“新国货、新农商、新公益、新娱乐、新匠人、新课堂”六大方向为发展重点。

“‘麦田计划’就是以‘内容+社交’为驱动，打通快手电商和快手其他生态形式，更好地在电商的‘人、货、场’等方面为用户赋能。‘麦田’寓意快手电商就像一片麦田，经过精心地播种、培育，最终会给大家提供丰盛的收成。”快手运营负责人白嘉乐表示。

据悉，新版“快手小店”可以用橱窗的方式向粉丝展示商品。快手达人可以自由选定哪些商品在个人主页中常驻展示，比如当周的新款、某月的爆款或是长期的镇店之宝；同时，“快手小店”大幅强化了在短视频中的商品展示。当用户浏览带有商品推荐的短视频时，商品会在恰当的时机主动浮现用户眼前。

除了陈列和销售，快手小店在店铺运营和后台管理方面也做了功能提升。达人初期可以在手机上通过快手 App就完成对快手小店所有的日常管理。订单量增加后，再使用PC版进行更专业的订单和售后管理。对于更专业的卖家，快手小店提供开放的API接口，可以实现自由自定和开发。

针对很多快手达人有粉丝、有内容，但对电商了解不多，想卖货却缺乏经验和货源的情况，快手电商还推出了“电商服务市场”，引入了一批优质电商服务商。首批接入的服务商包括如涵、网红猫、金镝互动、卡美啦四家。这些服务商可以为快手达人提供可靠的电商供应链资源，以及电商销售相关的各项技能培训和服务，甚至店铺的代运营。

在构建了完整的基础设施后，快手电商的“麦田计划”宣布了未来发力的六大方向：新国货、新农商、新公益、新娱乐、新匠人、新课堂。

其中，新农商与新公益，主要立足于快手强大的下沉渠道和丰富的销售场景，致力于帮助广大农村地区，特别是贫困地区的丰富、优良物产走向全国。

新匠人主要面对快手上大量的手工艺人，希望通过电商为其赋能，精准匹配给合适的消费者，实现商业价值的变现和跃升。此外，快手上各行各业的达人都可以通过快手课堂这样的新课堂，来传递知识、获取收益，电商运营培训更是其中的重点之一。新娱乐则是针对音乐、游戏、动漫等业态，围绕新时代年轻人进行IP周边打造、娱乐生态构建等服务。

快手CEO兼创始人宿华此前在乌镇互联网大会上表示对短视频电商这方向抱有很大的信心，快手方面给出的数据称，快手电商近两个月成交卖家达到数十万，成交商品数量达到百万级，双十一、双十二订单数均超过千万，高峰期电商成交额以亿级计。