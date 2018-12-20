消息称 Pinterest 将于明年 4 月 IPO 新闻

据华尔街日报报道，图片分享平台 Pinterest 可能会在 2019 年上半年跟随 Lyft 和 Uber 的步伐进入公开市场。

Pinterest 预计会在 1 月份启动承销商，并在 4 月完成首次公开募股。该公司的最近一次融资，是在 2017 年中完成的 1.5 亿美元融资，估值超过 120 亿美元，今年的收入将达到 7 亿美元。

该公司由 Ben Silbermann（上图）于 2008 年创办。据报道，该公司还在寻求 5 亿美元信贷额度谈判。

迄今为止，该公司已从 Bessemer Venture Partners、Andreessen Horowitz、FirstMark Capital、Fidelity 和 SV Angel 等主要利益相关者处筹集了近 15 亿美元资金。

Pinterest 近期的每月活跃用户数达到 2.5 亿，高于 2017 年的 2 亿。

今年，Pinterest 推出了几项新功能，使用户更容易在平台上购买产品，并推出了“关注”标签，用户可查看他们关注的品牌和用户发布的内容。该公司还推出了 Pinterest Propel 计划，作为为用户创建更多本地内容的努力的一部分，并实施了全屏视频广告以加强其广告业务——这是一个直接与 Facebook 和 Google 竞争的领域。

2019 年有望成为风险投资支持的 IPO 的标志性一年。Uber和 Lyft 都提交了 IPO 申请。据报道，Slack 此前也聘请高盛来负责其 2019 年的 IPO。

图片：TechCrunch