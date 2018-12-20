TalkingData 战略投资奥维互娱，OTT 产业变流量蓝海 新闻

编者按：OTT，即 Over The Top，是指由运营商之外的第三方基于互联网提供的应用服务，目前以互联网电视为主要终端。消费分级化、个性化是目前的社会大趋势，而其中一个重要的消费决策主体就是家庭。

来自奥维互娱的数据显示，2018 年 OTT 设备覆盖 2.13 亿户家庭，家庭渗透率达 47%，影响 5.54 亿用户。这也使作为家庭营销流量重要入口的 OTT 成为了新蓝海，市场空间巨大。但现阶段，OTT 行业尚未实现全链路的数据、资源、用户打通，难以支撑家庭画像洞察与整合营销模式，面临发展瓶颈。

12月20日， TalkingData 正式宣布战略投资奥维互娱，将共同为 OTT 产业链提供精准化、全场景和一站式大数据服务。TalkingData 将为奥维互娱提供资金、数据、技术、资源等全面支持，连接双方数据，并联合打造 OTT-DMP（OTT TV数据管理平台）和 TV-Ad-Monitor（OTT TV广告监测平台）两大产品，实现对家庭人群画像的深入洞察，构建独有的家庭营销力模型，以支持包括精准营销、数字化运营等在内的多维应用价值，为OTT产业链上下游提供精准化、全场景和一站式大数据服务。

作为大数据服务商，北京奥维互娱科技有限公司是北京奥维云网大数据科技股份有限公司于 2018 年成立的子公司，专注于家庭 OTT 用户大数据研究领域。

TalkingData 创始人兼 CEO 崔晓波提到，此次投资奥维互娱并进行战略合作，通过结合移动互联网为代表的人本数据与以 OTT 为代表的物本数据，实现 mobile 小屏与 OTT 大屏的联动，将破除精准营销壁垒，提升流量价值，驱动真正的跨界合作。崔晓波还表示，TalkingData 近年来设立了投资基金，为技术创新和模式创新的企业提供全方位支持；同时，也基于 TalkingData 数据中台的数据管理、工程、科学、安全、连接、共享六大能力，为包括奥维互娱在内的生态伙伴赋能。

奥维互娱总经理黑维炜表示，此次战略合作是顶级跨屏数据的基因级融合，将破解 OTT 行业长久以来的 TA 到 TH 转化难题，将家庭标签、家庭画像、家庭洞察这些之前停留在概念阶段的思想，直接实现并转化为具备实际商业价值的家庭数字营销平台工具，为OTT行业带来数据级、执行级、场景级的整体赋能。

需要补充的是，据其官网数据显示，成立于 2011 年的 TalkingData 曾于 2013 年完成由北极光创投领投的 A 轮融资，投资金额超过千万美元；2014 年，这家公司又完成了数千万美元的 B 轮融资，由麦顿投资和软银中国资本领投。