百度资本创始人武文洁加盟优客工场出任首席经济师 新闻

武文洁最近加盟优客工场成为其首席经济师。

武文洁在互联网行业研究及企业运营管理和投资等方面，拥有丰富经验和耀眼成就。她目前担任新希望集团首席投资官。在此之前，她曾历任百度资本创始及管理合伙人、携程集团首席财务官和首席战略官，也曾是华尔街资深的互联网及媒体行业（TMT）分析师（任职于摩根士丹利）并曾从事招商局国际企业运营与管理工作。

对于加入优客工场，武文洁表示，中国经济的转型升级正在进入由创新引领的全新阶段，而优客工场恰恰是聚集创新企业和共享创新活力的平台。通过在优客工场的工作，可以参与到以创新为引领的中国经济转型升级大潮中，始终站在中国经济发展变革的最前沿。同时她也为能够助力优客工场这样的创新创业企业的发展而感到荣幸。

武文洁毕业于南开大学，拥有香港大学金融博士学位、香港科技大学金融硕士学位和南开大学经济学硕士及学士学位，同时也是特许金融分析师（CFA）。在百度资本和携程集团任职期间，武文洁主导并打造了出色的投资运营管理体系和团队，主导了对于新能源汽车企业蔚来汽车和威马汽车、物流线上交易平台满帮、线上音频知识共享平台喜马拉雅，去哪儿、艺龙、同程、途牛、途家和印度在线旅游公司 Makemytrip 等在内的近 40 家企业的并购、投资和投后管理。投资金额达数百亿人民币，投资回报率位居行业前列。

优客工场此前完成了 2 亿美元 D 轮融资，其投后估值达到 30 亿美元。截至目前，优客工场已经在全球 37 个城市布局了约 200 个共享空间。今年 10 月，优客工场完成对方糖小镇的并购，该公司还在 8 月和 9 月前后并购和收购了智能化办公平台火箭科技和大观建筑。

图片：优客工场