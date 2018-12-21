洞察号成功部署火星表面的人类第一个外太空地震仪 新闻

动点科技从美国 NASA获悉：“洞察”号无人探测器已成功将地震测量仪安放在火星表面。这是“洞察”号部署到火星表面的第一个仪器，也是人类首次在其他行星表面放置地震仪。

这部可防风的地震测量仪由法国研制，灵敏度极高，足以“感知”尺度为氢原子半径的火星表面运动，记录“火星震”或陨石冲击所引发的震波。

项目科学家介绍说，安放在火星表面的这部地震仪，就好比“在耳朵边贴放了一部电话”，可以听到来自火星内部的震波。通过监测这些震波的传播，科学家可以分析出火星内部不同层级的深度和构成。

顺利部署地震仪是“洞察”号项目的一个关键节点。项目首席科学家布鲁斯⋅巴纳特说：“地震仪的部署与‘洞察’号登陆火星一样重要，这是‘洞察’号上优先级别最高的仪器，我们所设定的科学探测目标大约有四分之三都需要依赖它来完成。”

据介绍，项目工程人员测试了“洞察”号的指令系统及机械臂，然后分析“洞察”号周边的火星地形，确定出最佳的部署位置。12月19日，“洞察”号按照项目科学家的指令，通过机械臂将地震仪安全部署在自己正前方大约1.64米的位置上。

“洞察”号11月26日在火星表面成功登陆，它的主要任务是了解火星内部结构，探究火星震和火星内核。“洞察”号搭载了3部主要科学仪器，其中地震测量仪和温度测量装置需部署在火星表面，另外一个“旋转和内部结构实验仪”无需单独部署，已经开始收集探测数据。