华为公布孟晚舟日记，她说“当遇危难时才知被这么多人关爱”

华为今日发布了一则孟晚舟写于 12 月 19 日的日记。孟晚舟在日记中写道：“当自己遇到危难的时候，才知道曾经被这么多的陌生人关爱着。”

“保释的那天，在法庭等着办手续，律师跟我聊天说，有不少陌生人打电话到律师事务所，说愿意用自己的财产为我担保，既使他们根本不认识我，甚至他们不知道我，但是他们知道华为，他们认可华为，所以他们也愿意相信我。”孟晚舟写道。

她还提到了“一封日本人的来信”，据澎湃新闻报道，华为日本代表处大手町办公室于 12 月 17 日收到了东京都内一名普通市民的实名来信，这位日本市民在信中提到，2011 年日本大地震期间，华为曾在其他公司都忙着撤离时，进入灾区抢修被地震损坏的通信设施，“对这样一家为我们伸出援手的公司，无论有什么理由，这种不采取任何措施就直接动用国家力量单方面进行排除的做法，是背离做人常理的，让人感到非常悲哀、难受。作为一个日本人我感到羞愧。”

加拿大卑诗省高等法院法官 12 月 11 日下午宣布，准许华为高管孟晚舟获得保释。孟晚舟的保释金总额 1000 万加元，包括 700 万的现金以及房产。同时，她还要接受电子监控，并交出护照。保释期间，除非紧急情况就医或出庭，否则不得离开居所，法庭传唤时应该出庭。

以下为孟晚舟日记全文：

昨天晚上，一封日本人的来信，在朋友圈内小小地刷屏，着实让我温暖了一把！ 还是那句说过无数遍的话，人间自有真情在，当自己遇到危难的时候，才知道曾经被这么多的陌生人关爱着。保释的那天，在法庭等着办手续，律师跟我聊天说，有不少陌生人打电话到律师事务所，说愿意用自己的财产为我担保，既使他们根本不认识我，甚至他们不知道我，但是他们知道华为，他们认可华为，所以他们也愿意相信我。我的律师说，他从业四十几年，还从来没见过，这样愿意为陌生人担保的事。听着律师的这番话，我禁不住泪流满面，泣不成声，不是为自己，而是为这么多人愿意相信我，愿意信任我的陌生人。日本福岛地震的时候，我正好在美国 IBM 总部，参加为期一周的 Workshop，正为是否启动 IFS 变革，以及 IFS 变革的范围，与 IBM 资深财务专家进行最后一轮详细沟通。 那个时候，公司刚刚决定将所有的应急预案交给财经来负责，包括战争、瘟疫、动乱、地震什么的，由财经与业务团队共同制定各种场景下的应急预案，平日里组织演练，以便灾难发生时能够迅速启动预案，公司各个部门也能按照预案的设计快速集结、快速响应。因为我在美国确实走不开，让孙总一个人去了趟日本。 从美国回来后，把我们在美国 Workshop 的收获，组织财务的同事们进行分享和讨论，大家达成基本共识，形成可以与 IBM 沟通的财经变革的思路后，我就定机票去了东京，到日本代表处去跟大家开会，讨论灾后重建的工作安排，包括客户网络的抢修，以及我们自己的日常运行。在我去日本之前，公司的应急工作组已经成立，孙总也刚从日本回来，也没有什么太多需要我做的事情，我就是跟日本代表处把震后两周的工作再次梳理了一下，跟大家在一起把工作顺序核对了一下，自己也记了很多笔记。 日本地震，是财经组织第一次接触危机预案的设计及实施，虽然，在那次日本地震的灾后重建工作中，我们的不少环节在协作上存在这样或那样的障碍，但帮我们积累了非常宝贵的经验。几年之后的尼泊尔地震，我们的危机预案完全能够及时和充分地支撑着灾后严建工作，也得到了尼泊尔客户的高度赞扬。 这次经历，我很少提起，也没什么可自豪的，只是我的份内工作而己。好人终有好报，没想到，八年之后，这份回报以一个普通日本人的来信展现在我面前，让我的心里充满了无比的自豪与宽慰。自豪，是因为在那份不确定下，我踏上了去日本的航班，勇敢不是因为不害怕，而是心中坚守的信念；宽慰，是因为上苍始终能看到我们的努力，也从不忽略我们付出的努力。

图片：华为