【视频评测】Insta360 One X：吃瓜群众的自拍神器，这一代有了运动全景的新技能 视频

智能硬件

众所周知，Insta360 最近发布了定位于次时代运动防抖相机——Insta360 ONE X，不仅在成像质量上再次升级，来到了恐怖的 5.7K 全景解析率，这种超越肉眼的清晰度已经完全将同类全景设备厂商远远甩开，但这家公司并未止步于此。相反，它在新设备上加持了名为Insta360 FlowState 的新式防抖技术，据称可以显著提升视频可用性和观赏性，以此插足进入防抖运动相机的领域，直接向行业执牛耳者 GoPro 发起挑战。

那么，全景自拍的玩法让你新鲜劲儿刚过不久，360°记录运动影像的噱头会引起更多用户的兴趣吗?请看本期关于 Insta360 ONE X 的上手视频解密：

外观性能升级大揭秘

首先还是说说性能——这次 ONE X 配备的视频分辨率从 3K 起跳到最高 5.7K，静态最高 1800W 像素，经典的子弹时间慢动作也升级了（包括后文会提的配合硬件），之前的只能拍720p 120fps，现在可以有多种选择，比如3K| 100fps，4K|60fps，5.7k| 25fps。可以说在全景视频拍摄领域几乎“地上最强”，因为升级后的实力差距过于悬殊，直接导致咸鱼上老款 Insta360 ONE 的价格一下子就跌破千元，由此可见它的优势。

外观上，也有比较大的升级，ONE X 机身仅重 90.9 克，得益于新加入的两个独立按键和 LED 圆形显示屏，不仅在视觉上更具对称的工业之美，使用上也得到了大大的简化——你只需按住选择键即可开机，长按拍摄键可以选择不同的具体模式以及开始停止。这里可以给大家补充一个内部流出的细节——最初固件是按一下开机，后来因为大家都反映非常容易误触造成开机浪费电，后面更新的固件就改成了长按开机了。

另外，通过额外开启的 Quickcapture 可以实现自动开机后直接进入录影（或预设固定模式）状态，真正做到随取随拍。

在便携性上，ONE X 还设置了可拆卸电池的设计方便用户持续拍摄，还可通过 Wi-Fi 或连接线的形式连接手机。对于全景相机来说，拍摄者手部或自拍杆处算法的处理非常重要，搭配专用自拍杆时，可通过算法将自拍杆抹去，从各种视频样片来看效果相当自然。

值得一提的是内存卡的选择，因为 Insta360 One X 对于录像文件的分辨率非常高，官方要求使用的内存卡最低是 V30 级别的，否则会无法正常录像，在购买内存卡的时候一定要注意选用 V30 以上级别的卡。另外就是插 microSD 的时候小心别弄反向，这里含有血泪教训。

对于全景拍摄的可玩性上，Insta360 ONE X 仍旧在不遗余力地推陈出新，除了支持“子弹时间”、360°全景视频延时、快慢视频延时等创意视频效果，这次还可以配合一些好玩的外设来给用户的创作带来更多变化。比如鱼线的升级版转轴自拍杆和防水壳，可以配合后期的防水壳优化拼接让你在水下 30 米的世界里发现新视角。

还有这个Darts “飞镖”的类壳配件可以做“空中漂移”的效果拍摄道具，什么是空中飘逸？由于该配件还没上架所以我们也无法亲自测试，各位请看图解馋。



最后当然是重点“吹一吹”这次堪称最大杀手锏的 Flowerflate 平滑防抖摄影效果了，这项防抖科技能够自动补偿修正画面的偏移、倾斜，无需云台的硬件作用，就能让影像达到专业级平稳。这一核心优势也给了这款新品在防抖挑战上的技术自信。从下图的横评中我们可以看出，无论从地平线起伏、镜头晃动幅度、 以路边建筑物参照等指标来看，确实有着肉眼可见的差异。

从上看来，防抖效果已经胜过新出的 GoPro 7 BKACK 以及 Sony fdr x3000 的光学防抖。



后期制作的苦与乐

用手机即时编辑后分享到朋友圈一直是这款自拍神器的配套法宝，这一次也不例外，将图片分享到 insta360 社区或者朋友圈时，还可以将图片做成一个小视频，而且有超多模式，情侣合照、多人合照、环视变小行星模式等，非常好玩。不过要注意安卓和 iOS 两个客户端并不是同步的，安卓的开发要高于 iOS，比如 iOS 上不能直接保存小视频到本地相册，只能通过分享到朋友圈的方式来进行保存。

但录影的文件则遇到了一些麻烦——无论是保留 Log 格式还是 FREECAPTURE 的自由角度剪辑都是为了让后期调试起来自定义更为丰富，但较为依赖手机来进行编辑制作，却没考虑到手机屏幕对于后期操作的局限性没有桌面端那么一目了然，需要下载单独软件进行调整，而电脑上的软件还只是 Beta 版本，只能简单的剪切和导出。

无奈生成的文件过于庞大，也因为格式所限不支持读卡器直接导入手机相册，笔者下载了（下图）官方推荐的 Studio 3 客户端，Insta 360 给它的定义是导出工具（还是beta版本），同时也支持 Premiere 的插件作用（可选），但很尴尬的事情就是由于全景格式的特殊性，是无法直接导入第三方编辑器，较为繁琐。

虽然很值得吐槽，但这个软件非专用用户估计也不太用得上，主要是你拍一些间隔摄影以及延时曝光需要加入额外的渲染效果），另外如果你手机电量告急，还是要找一个电源再进行后期修饰，自带的 APP 对于视频剪辑作渲染非常吃电，同时渲染导出到本地的时间也较耗时，这点或许值得官方在后续改进。

总体来看，功能更多、增强稳定效果感人，同时还增加小屏幕方便操作，另外还有升级后的性能和配件。虽比上代机型小贵，但 Insta 360 One X 2498的价格也并非难以接受，愿意为新鲜姿势付费的自拍达人，以及过年想要出门滑雪的用户可以考虑入手了。