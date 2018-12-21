美图V7 正式公布，这次还限量融合了来自意大利的血统 新闻

美图公司正式对外公布美图手机V系列的新款旗舰机——美图V7，并宣布美图手机携手托尼洛·兰博基尼，推出两款限量手机 8GB+256GB版8888元，8GB+512GB版10888元，将于12月24日开启预售。

在影像硬件选择上，首次在前置搭载三颗RGB摄像头（SONY IMX363 1200万像素+SONY IMX350 2000万像素+SONY IMX355 800万像素），推出全球首款前置三摄手机；同时采用行业旗舰芯片高通骁龙845搭配8G超大内存，搭载美图技术团队自研Zeus Boost（宙斯引擎），让美图V7在性能上实现全新蜕变。

凭借全面升级的硬件基础，以及美图自研的强大AI技术创新，美图V7在摄影方面也再次释放强悍实力。在面对不同的环境场景拍摄时，前置三摄可以自动进行SAT切换（模组切换），让不同的镜头组合在不同场景下都能发挥最大功效，加上强大算法的保证，美图V7可以通过AI识别不同场景，智能匹配相对应拍摄方案：亮度充足下，IMX350的2000万超清镜头带来像素输出细节爆棚的自拍；亮度不足甚至昏暗的场景下，IMX363又能在AI的加持下让对焦、识别和最终呈现得到完美释放。

不仅如此，在镜头模组切换的基础上，美图V7还结合美图影像实验室（MTlab）等AI技术带来美图自研的“前置AI夜间美颜”“超级夜景”“3D凝时相机”及“美食模式”等多项独家功能，无论白天还是黑夜，拍摄时间无“死角”，24小时捕捉更高清的美。

不仅止步于此，作为一直坚持做全球最好的前置OIS防抖手机，美图V7继“经典人像”“质感人像”和“电影人像”三种拍摄模式后，再创全新的摄影模式——“超级夜景模式”。在该模式下，当手机监测到抖动时，不仅会利用OIS+EIS实现双防抖，还会用美图自研的对其算法进行自动修复，在按下快门的瞬间完成光线补偿、色彩优化、智能降噪等多维度处理，哪怕在拍摄手抖的情况下，也能轻松拍出超清暗夜大片。

在创造性地推出动态摄影全身美型解决方案后，美图再一次延伸摄影的边界，带来全新的“3D凝时相机”，利用前置三摄的超大视角，呈现更为立体的影像效果，实现照片从2D到3D的飞跃。

此外，在人像摄影优化之外，还推出全新的AI美食模式，可根据摄影美学提供美食拍摄的构图指导，从此告别费劲的摆盘；还能识别多种食物，根据食物的种类、颜色、场景智能匹配滤镜，轻松打造大片“食”光。美食模式下还新增有趣的手绘美食等多种玩法，为生活增添不一样的色彩。