NORMA 诺防：做物联网时代的无线网络安全卫士 | 创业 初创公司报道

物联网的安全漏洞会让你置身危险之中？是的。

今年上映的经典推理动漫电影《名侦探柯南：零的执行人》里，罪犯借用物联网的可控和可攻击属性造成了大爆炸，而且有物联网家居的民众也遭受了波及。

艺术源于生活，但有的时候，生活的复杂性远远高于艺术。从物联网安全的角度来看，生活中的物联网还拥有更多的危险可能性。如空调、冰箱、相机、门锁等家电或者家用数码产品联网之后，在缺乏安全保障的状态下，别人很容易通过无线网络切入这些设备，然后窃取供用户信息，偷窥个人隐私，或者造成财产的损失。

“随着 AI、大数据等技术的席卷，AI 音响和 IoT 设备等智能硬件迅速普及开来。但大部分的 IoT 或者 AI 智能设备由于硬件成本控制等因素，并没有装有太强大的 CPU。”NORMA（诺防）的代表郑现哲表示，电脑、手机等用的是比较高级的 CPU。高级的 CPU 的各方面性能比较强，可以实时的做出一些防护，这是 IoT 设备的初级芯片所缺乏的能力。

“所以很多 IoT 设备无法有效地对很多攻击进行监测。”他表示，目前，人们在购买智能设备的时候，并没有关注是不是有安全隐患，实际上这是非常大的一个隐患。然而，像三星等大的制造企业已经意识到这个问题，并且在积极的寻求解决方案。“他们主要是做硬件的，在安全方面还没有足够的人力和精力来做，所以希望找到合适的第三方进行合作。”郑现哲认为这是很大的市场机会，像 NORMA 这样的无线网安全解决方案公司迎来了快速成长的春天。

NORMA 是一家致力于 Wi-Fi 安全及物联网安全解决方案服务研发的韩国企业，其美好愿景是“实现所有人使用安全网络”。NORMA 已将无线网络安全技术扩展应用至到摄像头、智能家庭、车联网、健康护理等多种物联网领域。近日，NORMA 开始开发针对数字货币交易的安全解决方案，正式将业务领域扩大至到区块链安全。其主要产品有无线网络巡检式解决方案“安迪尔（AtEar）”、Wi-Fi安全模块“Wi-FiCare”、物联网安全防护软件“IoTCare”。

据郑现哲解释，NORMA 的业务主要有两类，一是针对无线网络安全的产品，如其无线网络巡检式解决方案“安迪尔（AtEar）”和 Wi-Fi 安全模块“ Wi-FiCare”。具体来说，即用户在安装 NORMA 手机安全软件后，黑客与用户接入同一 Wi-Fi 网络，黑客通过 Wi-Fi 尝试攻击， NORMA 软件提出警示并阻断攻击。二是物联网安全防护软件，IoTCare 是保护连网物联网设备、防护多种网络安全问题的新型物联网安全解决方案，由移动端安全检测解决方案“IoTCare APP”、硬件型实时安全检测解决方案“IoTCare 传感器（Sensor）”、综合分析数据的“IoTCare 服务器（Server）”三种产品构成。“我们希望帮助家庭内部的 IoT 设备监测其是否感染病毒，然后进行提醒。”他补充解释。

尽管 NORMA 的产品好几种，但是郑现哲认为其实他们都有核心点，即无线网络。“网络环境下的单个设备很多，如电脑、手机、路由器、电视、冰箱等，这种情况下病毒载设备会相互感染。所以我们核心就是研究网络形成环境下的防护。只要能形成一个无线网络，包括车联网，都可以通过我们的方案有效防护。”他说。

据悉，NORMA 目前拥有的客户群以及合作伙伴包括三星集团、LG 集团、韩国国防部、韩国警察厅、韩国水力核电公司等大型企业及政府机构。接下来，NORMA 想把业务扩展到中国市场。其已经在中国逐渐建立相关的团队，并已在北京清华同方内设立研发中心。“中国现在 IoT 设备和网络速度发展非常快。韩国目前已经有相关的政策推动，我认为中国也会有这样的趋势。”郑现哲解释了为什么考虑进入中国市场的原因。至于商业模式，郑现哲透露，目前主要是 to B 的模式，以每一台设备收费的模式为主。不过，他强调在和中国企业进行深度合作时，NORMA 将提供软件，合作伙伴自己出硬件，然后进行收益分成。接下来，NORMA 希望在无线网络安全解决方案上直接面向 C 端用户。

根据 Market Research Future(MRFR) 市场报告指出，受物联网的普及影响，无线技术快速发展，导致全球无线安全系统市场在 2023 年将突破 140 亿美元，复合增长率达 11%(2017-2023)。无论是之前的 Facebook 数据泄露问题还是德国电信路由器事故，或者西非利比里亚全国大规模网络袭击，安全问题已经成为互联网时代最牵动人心的因素。

所以，在这样的大背景下，无线网络安全市场或将迎来井喷。其实，这样的大胆猜测已经可以从目前的市场表现上验证。如重点服务金融和工业互联网的 ThetaRay，今年已完成超过 3000 万美元的融资，其在 2015 年就已经得到阿里巴巴的投资。而重点服务车联网的 Argus Cyber Security，曾获得 3000 万美元融资，之后被德国马牌收购。此外，Forescout 已经早在 2016 年就市值破 10 亿美元，步入独角兽行列。除了欧美企业的势头，包括国内的 360 等企业也有着不错的市场。

在这样的市场中，NORMA 的机遇与挑战并行，企业的护城河将会成为核心战斗力。对此，郑现哲对 NORMA 有足够的信心。他解释道：“首先，我们在韩国本土市场已经有了竞争力。我们积累的用户如三星等会给我们形成有说服力的背书，同样也证明了 NORMA 的技术实力。其次，我们也比较变通，积极的走向中国市场，寻求更多可能性。最后 NORMA 与高丽大学合作，有很丰富的高校研发资源，所以在技术实力方面毫不逊色。”

值得一提的是，目前，NORMA 不仅获得了大型企业和政府部门的认可，同时也获得了来自资本的支持。其已经获得了来自戈壁创投的 350 万美元的 A 轮融资，且正在启动下轮融资。此外，NORMA 在 2017 年的“K-demoday China@阿里巴巴”大赛中获得了冠军，还在 TechCrunch 国际创新峰会 2017 上海站的创业大赛中获得了亚军。