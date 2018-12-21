搜狗AI落地的下一个产品？王小川提到了“虚拟人工智能助理”

AI技术爆发性增长、落地场景边界的不断拓宽，这个赛道也成了科技巨头、创业公司以及资本的“必争之地”。日前，在2018搜狗IN全景·臻选礼启动仪式上，搜狗CEO王小川强调搜狗将继续围绕智能交互和知识计算进行新的尝试，并透露了下一个产品的方向。

王小川表示：“在过去的二十年里，我们的生活发生了翻天覆地的变化，一方面，我们的物体，我们的产业，通过信息化进行了深度的连接；另一方面，通过AI，我们开始了新的智能时代的生活，很有幸，搜狗见证并参与了这个时代。在过去的时间里，搜狗的输入法及搜索引擎，帮助大家把问题放在互联网上通过数字信息获得答案，这让搜狗在中国互联网中有了自己的贡献和立足之地。”

事实上，从不久前搜狗发布第三季度财报可以看到，AI已经成为搜狗业务增长的核心驱动力。财报显示，搜狗第三季度核心搜索营收同比增长了13%，搜狗移动输入法第三季度的日均用户为4.05亿人，较去年同期增长32%，作为中国最大的语音应用，每天处理多达5亿个语音请求。

具体业务层面，搜狗围绕AI技术落地了系列产品和服务：输入法和搜索两大核心主营业，通过AI技术强化问答式智能搜索，将智能语音交互技术引入搜狗输入法；细分领域，进一步深挖垂直搜索领域，推出搜狗明医、搜狗大律师等产品；此外，搜狗还基于语言AI技术优势延展出智能翻译、智能硬件等新业务，包括搜狗同传、搜狗翻译app、搜狗英文搜索、搜狗输入法翻译等，以及搜狗翻译宝与搜狗录音翻译笔等硬件产品。

王小川在致辞中透露，搜狗接下来要做的事依然是持续以“语言”为核心，围绕着智能交互和知识计算进行新的尝试。在提到搜狗的未来方向中，王小川提出“个人助理”一词，这是继11月7日搜狗推出“AI合成主播”后的又一次全新尝试，王小川说：

“一位虚拟的人工智能的助理，通过人工智能的技术可以学习到用户的语言、语音、表情，能帮助用户去工作，去连接整个世界。搜狗和技术团队将持续努力做人工智能的引领者，创造更有影响力的历史”。