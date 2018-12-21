SpaceX获得美空军的2870万美元合同，将用于数据连接研究

据 GeekWire 报道，周三，SpaceX 成功获得美国空军研究实验室的 2870 万美元的合同，将用于进行地面站点、飞机以及太空资产的数据连接研究，这一项目也将促进公司的 Starlink 宽带卫星服务取得进一步发展，预计将在 2021 年中完成。

此次研究项目是“使用商用太空互联网防御实验”（Defense Experimentation Using Commercial Space Internet）计划的一部分，旨在通过使用通用硬件元件，为空军提供通过多种卫星互联网服务进行通信的能力。这一策略将让美国空军更加方便地转换数据服务供应商——比如说，如果新的供应商决定进入市场抑或是现有的供应商决定退出。

此次合同也清楚表明了美国军方想要利用 Starlink 以及近地轨道上其他卫星星座提供的全球宽带接入。SpaceX 将从飞机以及空军地面站点开始尝试连接。第二阶段将增加另外两种实验：商用空对空数据中继服务以及直接从空间网络到飞机的移动数据连接。此外，空军的合同指出项目必须在加利福尼亚州霍桑市进行，即 SpaceX 总部的所在地。