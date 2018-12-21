知识产权也能融资，汇桔网发布金融大数据产品“知商快贷”



12月21日消息，知识产权与企业服务平台汇桔网今日与知商金融、中国建设银行广东省分行、中国建设银行科技金融创新中心共同发布中国首个基于大数据的知识产权质押融资产品——知商快贷，旨在扩宽中小微科创企业融资渠道，加速人工智能、大数据与知识产权金融的融合，推进知识产权运营水平。

据悉，作为中国首个基于大数据的知识产权质押融资产品，知商快贷是建行结合汇桔网平台的交易记录、履约能力、信用状况，持有知识产权的价值和应用等大数据，为在汇桔网平台交易注册且符合建设银行相关贷款条件的平台客户，提供的全线上知识产权质押贷款，帮助广大中小微科创企业解决知识产权产业化应用中的融资问题。

数据显示，我国数千万家中小微科创型企业提供了全国65%以上的发明专利、75%以上的技术创新成果，却面临融资高门槛；中小微科创型企业融资难、融资贵的问题愈发突出。知识产权金融作为面向中小微科创企业的融资新途径，已成为撬动社会资金、金融资本投向科技创新的重要通道。然而，知识产权作为无形资产，其评估、变现等成为知识产权金融化落地的难题。

汇桔网方面表示，此次知商快贷线上产品的正式发布，不仅标志着公司与建设银行广东省分行实现客户群体的深度共享融合与业务协同发展，更预示着双方运用人工智能、大数据、区块链等新技术解决知识产权金融评估、变现等痛点，进一步解决拥有核心知识产权的中小微科创企业“融资难、融资贵”等问题。

汇桔网提供的数据显示，平台2017年知识产权与企业服务交易额达113亿元，2018年全年预计达220亿元。截至2018年10月31日，汇桔网会员总数超过460万，其中企业会员达120多万，位居行业第一。