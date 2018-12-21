国际创造者社区WeWork首次牵手本土国企，助力中国城市创新建设

WeWork与百联旗下上海百联资产控股有限公司（下称“百联资控”）正式宣布达成深度合作，为更多本地创造者提供全新工作及生活方式。

据悉，此次深度合作，WeWork将与百联资控强强联手，因地制宜结合不同物业的特点，对百联资控旗下的部分优质存量资产项目进行升级改造。此次WeWork与百联资控联手推出“百空间”全新社区，将充分吸收百联资控在商业地产领域的经验，以及WeWork在设计、社区建设和运营方面的优势，进一步优化办公楼宇的管理效能，更有效地推动租赁管理水平。

首个“百空间”项目位于上海市黄浦区天津路50-66号，并将于2018年年底开业运营。天津路社区运用全方位营运管理系统，包含楼宇实时运行状况管理系统、会员管理系统、销售管理系统、社区管理系统、采购管理系统、财务管理系统以及人员管理系统，旨在打造活力四射互相联通的社区。同时，所有“百空间”会员都将和WeWork其他全球会员一样尽享WeWork会员的所有权益，链接开放强大的全球社区资源，享受WeWork独特的设计和科技亮点。

截至目前，wework已经进入到34个城市地区，共计40w常驻会员。明年预计会进入到中国武汉、西安、重庆、苏州等新一线城市。