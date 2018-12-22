美国检方决定不予起诉后，刘强东首次发声称：十分自责后悔

据《人民日报》报道，明尼阿波利斯市亨内平县检察官办公室今日公布刘强东事件的调查结果，决定不予起诉，这也意味着该案正式结案。

刘强东代理律师 Jill Brisbois 就案件事实发布公开声明。声明详细披露了事发过程，并称“他和女方之间的事情完全是双方的自愿。”，“刘强东先生过去没有，将来也不会答应女方要钱和解的要求。”

随后，在今日凌晨 5 点 56 分，刘强东在事件发生后首次在微博发声。他表示：十分自责后悔，要重新担起丈夫的责任。

以下为刘强东微博原文：

最近几个月，我在美国的事情受到了大家的广泛关注。为了不干扰司法公正，在美国警方和检方的独立调查过程中，尽管有人散布误导信息，但我本人无法为自己辩护，也没有对互联网社交平台和媒体上的相关言论与报道做出任何回应，这给关心我的朋友们带来了不少困扰，在此先说声抱歉！

今天，在我全力配合的彻底调查之后，明尼阿波利斯市亨内平县检察官办公室宣布将不会对我提起任何指控，这个结果证明了自始至终我都没有触犯任何法律。

但无论如何，事发当天我的行为都给我的家庭、特别是我的妻子造成了巨大的伤害，为此我感到十分的自责和后悔。我已经第一时间向她坦承了事实，希望她可以接受我最诚恳的道歉，我一定将竭尽全力去弥补此事对家庭的创伤，重新担当起丈夫的责任。

在这段煎熬的日子里，我特别感激京东的每一位同事，他们每天都在顶着舆论压力工作。我恳请大家不要由于我的事情再去苛责、议论他们，他们只是一群努力工作的普通年轻人。现在，我唯一能够为他们做的就是更加努力的投入到工作当中，和他们一起让公司发展的更好，让他们过上更好的生活。只有这样，才是我对他们最好的交代！

谢谢大家！