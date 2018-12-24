阿里巴巴宣布易果将与盒马展开合作 新闻

据新浪科技报道，阿里巴巴集团今天宣布，阿里生态生鲜业务将围绕新零售战略进行升级调整，易果与盒马将深化合作，以进一步打通线上线下，加速建设和升级生鲜供应链体系，推进阿里生鲜全链能力。

易果将发挥供应链、冷链物流和新零售赋能的优势，为包括盒马、大润发、猫超生鲜、饿了么在内的阿里生态内新零售、新餐饮进行赋能。盒马则将为更多消费者提供线上线下一体化的优质生鲜产品和服务，除了继续在全国范围拓店，还将同时负责猫超生鲜的运营。

易果旗下云象供应链将作为阿里巴巴大进口全球生鲜集采平台和国内生鲜资源组织者，协同阿里生态生鲜板块；安鲜达将发挥菜鸟冷链的角色，为阿里生鲜生态提供全链路、可追溯、全场景、一站式冷链物流服务；新零售业务将更加专注于生鲜赋能平台的打造，通过 13 年生鲜能力沉淀，为全行业提供定制化的生鲜解决方案。

易果生鲜成立于 2005 年，经营水果、蔬菜、水产、肉类、禽蛋、食品饮料、甜点、酒类、礼品礼券8大品类共 3200 种产品。阿里巴巴集团、天猫曾参与易果多轮融资，2017年，阿里巴巴集团与易果生鲜签订股权转让合同，阿里巴巴向易果生鲜收购联华超市 18% 的内资股股权，成为联华超市第二大股东。