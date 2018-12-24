自动驾驶公司 AutoX 获广东省肇庆市首张无人车路测牌照 新闻

肇庆自动驾驶城市路测示范区今日向自动驾驶公司 AutoX 发放了首个路测牌照，该公司将获准在肇庆市内 33 条总长 70 公里的城市道路上进行公开测试。AutoX 是粤港澳大湾区首个通过专业第三方严格验证、获得政府许可的城市公开道路测试牌照的企业。

AutoX 的测试地点位于肇庆市新区，示范区里包括 40 公里的封闭道路测试路段，和 33 条总长 70 公里的公共道路路段。前者包括主干路、次干路、支路以及能够模拟高速测试的城市道路，后者覆盖了绝大部分城市交通道路的组成形式和行驶条件，道路周边包括学校、居民区及施工地等复杂场景。

AutoX 透露，此次投入测试的车辆是由林肯 MKZ 改装的乘用车，测试过程包括城市常速（40 公里/小时）以及高速（60 公里/小时以上）两个阶段，共 21 个项目。

AutoX 创始人兼 CEO 肖健雄表示：“AutoX 很荣幸成为第一家正式获得城市公开道路测试牌照的公司，感谢肇庆市政府对我们的认可和支持，这对于我们开拓市场是一个重要的里程碑，也为粤港澳大湾区无人驾驶的推广迈出了重要的第一步。”

今年 7 月，肇庆正式启动自动驾驶城市路测示范区。根据官方的说法，这是中国内地首个自动驾驶城市级示范区。