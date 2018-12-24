当当网：强烈谴责李国庆涉刘强东案言论，已要求其删掉微博账号的当当 logo 新闻

12 月 23 日，当当网的前联合创始人李国庆转发了刘强东的道歉微博并评论称：“1，非性侵，只是婚外性，对股东和员工谈不上伤害。2，非婚外情，只是性，对老婆伤害低。3，非嫖娼，对社会风气负面影响低。”此外，他还发表了一些个人言论。针对“李国庆点评刘强东案的不当言论”，当当网今日发布声明称，强烈谴责李国庆的此番言论，已经要求李国庆将当当 logo，从他个人微博号等处删掉。

以下为当当网声明：

当当网联合创始人李国庆，2018 年 12 月 23 日发了一篇微博，点评刘强东明尼苏达事件。

李国庆先生是当当网联合创始人，他离开当当网管理层、决策层已有一段时间，李国庆先生的言论是他的个人观点，当当网已经要求李国庆将当当 logo,从他个人微博号等处删掉。

当当网强烈谴责李国庆的此番言论。

明尼苏达检察官对刘强东不进行刑事立案，李国庆再把婚外情分成三六九等、打上无聊标签，把自己的婚前行为、搬出来嘚瑟，美曰分享。

当当网，有丰富的图书、有实惠的价格，我们的初心，是陪伴全国读者，用阅读丈量世界，请不要因为李国庆的个人言论，倒了您的胃口，坏了您读书的乐趣。