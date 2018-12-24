Google 的视频聊天应用 Duo 下载量已达 10 亿次 新闻

根据 Play Store 的数据，Google 的视频通话应用 Duo 已经达到了 10 亿次下载量。

这款应用于 2016 年的 Google I/O 大会上推出，其运用端到端加密技术，除了常规的视频通话功能外，用户还可以在接听视频通话之前先看到来电者的一段预览视频。Duo 采用了 Google 独家的 QUIC 协议，支持 Wi-Fi 和蜂窝网络的无缝连接，同时降低了对带宽的要求。

在同年的开发者大会上，另一款通讯应用的命运相比之下就比较悲惨了。Google 本月初宣布，将关闭及即时聊天应用 Allo。Allo 一直到 2019 年 3 月都可以使用，用户可以在期间导出聊天记录。

实际上，Google 已经在今年 4 月停止了对 Allo 的投资，该公司目前的重点是加大力度发展 RCS（富通讯解决方案）——