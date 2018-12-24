黑拾：解构黑科技新玩法，自动售卖机能玩出什么花样？| 创业 初创公司报道

要么像无人货架没落，要么转型拥抱新科技，自动售卖机的“求生之路”该怎么走？

“如果自助零售机不做些改变的话，这个行业未来将与无人货架的下场无异。”黑拾智能零售机创始人黄海滨说道。

尽管黑拾这一品牌创立不久，但黄海滨在自助零售行业并不是新手。在黑拾之前，黄海滨曾创立了自助售卖机品牌——九拾秒，遍布在上海地铁中有几百台，相对于老旧传统的售卖机，九拾秒拥有 42 寸大屏，贩卖产品也更加丰富。但黄海滨很快也认识到了这一行业的局限性：“仅仅是靠售卖商品赚取差价盈利，背后还有点位、机器维护成本，竞争力越来越激烈之后，这个行业也没有什么前景了。”

黄海滨意识到，要么在转型拥抱新技术，要么淹没在时代浪潮之中。他认为，未来自助售卖机升级转型将主要面向三个方向，一是渠道上的更新迭代，譬如现在自助早餐售卖，自助化妆品售卖机等；二是更贴近用户需求，“什么样的场景匹配什么样的服务，了解用户需求，针对性选择商品和服务也是未来的一个方向。”黄海滨说道。三是广告宣传赋能，在售卖商品的同时，增加与企业的互动，为品牌方定制广告宣传或者营销方式。

基于这几点思考，黄海滨决定将九拾秒全面转型升级，他要打破原本自助售卖机只卖快消品的传统，起名“黑拾”，他说：“谐音是黑市，我们想贩卖一切新鲜有趣好玩的产品，也是“黑科技重拾”的意思，代表解构新科技，用黑科技赋能自助零售，产生吸引消费者注意力的黑魔法。”

黄海滨介绍，目前“黑拾”主要有贩卖商品和广告业务推广两条业务线。而贩卖商品，黄海滨强调，黑拾与传统售卖机不同点一是与用户的距离。他认为，传统的售卖机运营商只是找一些人流量高的点位贩卖商品。而黑拾会根据实际需求以及数据来决定选址和售卖商品种类对于“超级用户”的概念，黄海滨也有自己的理解：“我们根据用户需求打造成我的用户以后，未来就会挖掘更多的用户价值，创造更多的品牌价值，不会局限于给他们提供这些东西。超级用户就是我们专门为其打造的，产品也是围绕用户来转的。”

黑拾产品本身，不同于此前的“格子机”，黑拾机型为在线支付的综合机，可容纳 250 到 300 个商品数，搭载 42 寸以上大触屏、摄像头、后端联网，自研了适配的 Windows 版本系统。黄海滨认为，后端联网能自动检测故障和库存，实现云端维修和精准补货；而配有摄像头的大触屏，在交互方式、广告形式等方面也有想象空间。

据了解，黑拾售货机品类不限于传统饮料、快消零食，还可以容纳生鲜、化妆品、花卉、玩具等符合标准的中小件商品；同时会参照 711 等进行“加价购、套餐、限时购”等方式促销，以增加单次购买件数、客单价等；而且会根据用户反馈和销售数据，以月为频次进行商品汰换。

与传统售货机不同的第二点，黄海滨提到大热的 AI 技术。当用户消费数据达到一定的量级，大数据将“变废为宝”成为智能推荐和决策的资源。黄海滨表示，黑拾正在推出会员制制度，用户长时间消费之后，后台通过数据整合和人脸识别，可以实现当人站在自动售卖机前便能自动推荐商品，并与之产生交互和对话。同时，他透露，黑拾目前只在设计制作自己的 IP 化形象，未来将幻化成拟人化的形象，主动与顾客打招呼，交流。“我们已经设计了很多 IP 形象包括我们专属的品牌形象，会加入人物的形象和拟人化的声音，实现未来的人机交互，这样会让用户体验以及整个品牌形象更加有趣。”黄海滨说道。

目前黑拾已经在上海铺设了 500 余台机器，主要以地铁场景为主；除商品本身的利润外，其盈利来源还有品牌商品上架费用，广告推广费用。黄海滨介绍黑拾的盈利模式主要是 B2B2C 形式，主要盈利来源于品牌方，而面向的用户是 C 端。据了解，黑拾已与资深堂、URBANEARS、薇优等品牌展开了深度的合作。

在资深堂新品洗发乳上市时，黑拾根据其泡沫轻盈且多的特点，为其打造了一款“泡泡打印机“，该款机器可通过人脸识别，抓取人物五官和表情，匹配不同的泡沫造型，并抓拍不同的场景造型，使消费者与产品之间展开有趣的互动。除此之外，黑拾还为 URBANEARS 打造了心声体验机，为薇优定制了隐形压力解压站等。相对与传统的平面化的广告宣传，黄海滨认为，在未来，定制化的符合新兴消费群众喜好的宣传推广才更有效果。

在黄海滨看来，目前正到了自动售卖机转型的关键时期，以前单纯靠点位和商品差价来盈利的一些商家将淡出市场，他提到，未来的自助售卖机应该注重“集中场景”。黄海滨讲到：“售卖机的限定成本是非常高的，从物流到点位租金到机器本身成本很高。我认为单纯做产品售卖是没有前景的。如何控制成本是关进，从技术，维护费用等这些都要考虑。集中场景很关键，比如我做移动场景，就不超出自己的范围，哪怕数量比较少，也能达到很好的转化率。“最后，他透露目前黑拾虽铺设了 500 台机器，但用户已经达到了 50 万。对于未来，黄海滨表示，想要将黑拾做成行业转型的典范，成为不断创新为这个行业带来活力的企业。

据了解，创始人黄海滨曾任上海申通地铁旗下⼦公司总经理，有多年百亿级项⽬管理经验，在城市地铁、公交枢纽、园区等公共场所售货机点位拓展上资源优势明显。联合创始团队中，硬软件负责人均有多年快消运营管理经验。目前，黑拾已完成了种子轮融资，天使轮融资正在洽谈中。

图片：中国青年网