蘑菇街 CEO 陈琪回应“稀释股权”：没有义务对财务自由的期望负责
最近有报道称“蘑菇街被指稀释股权”，对此，蘑菇街 CEO 陈琪觉得“很无聊”，并称公司从 2011 年 A 轮开始的历次融资，包括 IPO，几乎每次都增补期权防员工期权池被稀释，从来没有发生过投资人和创始人不稀释只稀释员工的情况。
根据此前的报道，有蘑菇街员工在社交平台匿名发文声称，其在 B 轮融资前蘑菇街大约只有 100 人规模时入职，工资打折，还花了“小 6 位数”买期权，但此前内部所谓“实现财富自由有点难，买个房还是可以的”的预期最终落空。
陈琪在声明中表示：“当然我们现在还是个小小小公司，未来我们要持续努力做强公司，但，我只对客户负责，对股东每股利益负责，对员工成长负责，我没有义务对任何人财务自由的期望负责！”
以下为声明全文：
关于股权的事情，我一直觉得很无聊，但既然都被黑成这样了，我还是说三点，说完以后也不再说了，因为我很忙。
1，我司从 2011 年 A 轮开始的历次融资，包括这次 IPO，几乎每次都增补期权防员工期权池被稀释，从来没有发生过投资人和创始人不稀释只稀释员工的情况。
2，我司的期权池一直有一个少见的设计，就是每年可以自增长，以确保可以持续奖励优秀员工。上市后也有类似的安排，我们可以在未来增发 6 个店的期权（都写在招股书里）。所有这些安排都是稀释创始人和投资人股东来实现的，再次感谢所有投资人。
3，至于某一个具体员工发的期权多少，说我自己的例子：我是淘宝第 51 个员工，如果阿里的市值和蘑菇街一样，我当年到手的期权大约值 30 万人民币。但阿里的伟大是总市值巨大，靠大市值等比例带动了所有员工的财富增长，这才有一些员工财富自由的可能。借这个机会正式的感谢阿里，没有在阿里赚到的钱，我没钱开始创业。
当然我们现在还是个小小小公司，未来我们要持续努力做强公司，但，我只对客户负责，对股东每股利益负责，对员工成长负责，我没有义务对任何人财务自由的期望负责！
很抱歉圣诞节给大家添麻烦了，祝大家圣诞快乐！新年快乐！