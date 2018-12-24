蘑菇街 CEO 陈琪回应“稀释股权”：没有义务对财务自由的期望负责 新闻

最近有报道称“蘑菇街被指稀释股权”，对此，蘑菇街 CEO 陈琪觉得“很无聊”，并称公司从 2011 年 A 轮开始的历次融资，包括 IPO，几乎每次都增补期权防员工期权池被稀释，从来没有发生过投资人和创始人不稀释只稀释员工的情况。

根据此前的报道，有蘑菇街员工在社交平台匿名发文声称，其在 B 轮融资前蘑菇街大约只有 100 人规模时入职，工资打折，还花了“小 6 位数”买期权，但此前内部所谓“实现财富自由有点难，买个房还是可以的”的预期最终落空。

陈琪在声明中表示：“当然我们现在还是个小小小公司，未来我们要持续努力做强公司，但，我只对客户负责，对股东每股利益负责，对员工成长负责，我没有义务对任何人财务自由的期望负责！”

以下为声明全文：