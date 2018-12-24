影谱科技与北大达成战略合作，共建智能影像生产实验室

12月24日消息，近日影谱科技与北京大学信息管理系达成战略合作，双方将在技术研究、人才建设、行业应用等领域展开全面深入的合作，并将共建“北大信管-影谱科技智能影像生产实验室”，致力于智能影像技术及虚拟现实等技术研究，这也是国内首个专注于视频领域的智能影像生产实验室。中国工程院院士倪光南、影谱科技创始人姬晓晨等嘉宾出席了此次战略签约仪式。

资料显示，影谱科技作为国内最大的智能影像生产企业, 可整合所有视频类渠道、覆盖兼容各硬件终端与计算机芯片、贯穿所有可视化场景并实现智能影像变现闭环；北京大学信息管理系则专注于在信息资源管理与知识管理、数据挖掘、政府与企业信息化、信息资源产业、网络技术与应用、大数据分析等领域的研究。合作双方将充分利用各自的资源与优势，推动智能影像技术全面深入研究，加速多领域应用，助推产业智能化升级，实践“科技创新”和“价值落地”的结合。

目前，智能影像技术已经在多个行业领域实现广泛应用，根据清科研究中心旗下私募通数据显示，2017年智能影像在文娱、教育、医疗、交通、安防、零售和制造七个领域的市场渗透率约为0.1%，市场规模约为1374亿元，预计到2020年，智能影像在上述领域的市场规模将突破万亿元，年均复合增长率为97.4%。智能影像行业高速成长，或将成为继图像识别后的又一大计算机视觉应用爆发点。

倪光南表示，人工智能有很多技术类别，也有着广泛的应用领域，在智能影像技术方面，影谱科技创造了一个新的方向，实现了人工智能与影像的技术结合，相信北京大学和影谱科技一定能进行积极有效的探索，扩大智能影像技术的应用领域。

姬晓晨表示，影像端是AI商业化的重要突破口。影谱科技所处的赛道——智能影像技术，作为计算机视觉领域的重要组成，应用场景非常广泛。北大信息管理系在相关领域的研究可以为影谱科技提供完备且专业的知识与技术支撑，影谱科技可以为信息管理系所培养的兼具领导和创新能力专业应用人才提供一个大展所长的平台，希望双方能够携手共进，为我国人工智能产业发展提供新动能。

图片由影谱科技方面提供