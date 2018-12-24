高通：如果苹果拒不执行禁令，将采取进一步措施

今天距离“iPhone 禁售令”公布已经有半个月时间，苹果目前仍在销售禁售令清单上的 iPhone 机型。对此，高通委托诉讼代理人之一、北京市联德律师事务所律师蒋洪义向第一财经表示，如果苹果始终拒绝执行禁令，高通将会采取进一步措施。

据报道，蒋洪义表示，“根据相关法律，高通将有权依法申请对拒不执行法庭禁令的苹果在中国的四家被诉公司的法人代表采取罚款、拘留、限制出境和征信系统记录等措施”。

这位律师声称，“目前高通已经申请法院强制执行，并会陆续将苹果继续销售被禁型号手机的证据提交法院。苹果公司拒不履行禁令，损害的不仅是高通公司的知识产权权益”。

上周，苹果在德国法院作出裁决其产品侵犯高通知识产权后，依照流程表示将暂停在德国的 15 家 Apple 直营店销售 iPhone 7 和 iPhone 8。蒋洪义表示苹果的这一做法与其在中国拒不履行生效禁令的做法“迥然相异”且“对照分明”。

另据报道，蒋洪义接受采访时表示，苹果试图向用户推送 iOS 更新的方式并不能规避法院做出的禁令。目前高通已经在中国市场对苹果发起 24 件专利侵权诉讼，并且在部分诉讼案件，已经把苹果最新发布的 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 追加到诉讼中。