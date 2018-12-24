锤子科技的成都办公室变为成华区国税局办公点 新闻

据财联社报道，锤子科技位于成都市成华区世茂大厦的 15 楼的办公点已经全部被替换成成都国税局。据成都国税相关人士称，锤子科技 12 月份已经不在这里了。

今年，锤子的故事特别多。10 月 15 日，一名微博网友发布消息称，“也就一年时间，成都分部就解散了”，这名用户还曾在 10 月 6 日发布消息称，“也就一年时间，某公司成都分部就没落了”。有用户指出，发微博的人是锤子科技的早期员工。紧接着，锤子科技表示，有关成都总部解散的消息为不实传言，实为公司为加强技术团队研发实力，对北京、深圳和成都三地的技术人员进行整合，成都总部的职能依旧保持不变。11 月，有关锤子科技大规模裁员至 40% 的消息传出，随后，罗永浩在微博上称“这是创业六年来见过最失实的报道，而且完全是彻头彻尾的耍流氓”，并表示会起诉。此前还有消息称，锤子科技已经无法支付员工的 11 月份工资。后来，消息称罗永浩正寻求百度、华为、阿里接盘锤子科技。

而就在本月初，该公司法定代表人于 12 月 5 日由罗永浩变更为温洪喜，罗永浩也不再担任董事长和经理，转任执行董事。而在昨天，有消息称，罗永浩已经卸任锤子科技 CEO，公司各省级分部的人员也已开始遣散。随后锤子相关人士则表示“没听过”。