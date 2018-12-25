2019 年网购春运火车票九成无需验证码 新闻

据澎湃新闻报道，在中国铁路科技创新成就展上，中国铁道科学研究院电子所副总工程师兼 12306 技术部主任单杏花介绍，今年春运期间铁路部门进一步优化了验证码策略，最大限度减少旅客在购票环节出现验证码。“我们努力要控制在 5% – 10%，也就是说只有在最热门日期和车次购票时才用输入验证码。”单杏花说道。

也就是说，春运期间抢购火车票，将有九成无需验证码。据报道，2019 年春运售票情况预估结果显示，春运期间单日峰值将超过 1400 万张，其中 12306 线上部分超过 1200 万张，网上售票渠道占比超过 80%。

根据此前的消息，“候补购票”功能也将在 2019 年春运期间上线，用户可以先在 12306 支付与购票资金，如有退票、余票情况，系统将按先后顺序为这部分旅客自动购票。

长期以来，中国铁路 12306 网站的验证码经常被用户吐槽，报道称，中国铁路总公司也对验证码进行了多次调整，删除了清晰度低、难以辨认的图片，2017 年春运近六成车票发售无需验证码，2018 年春运期间，需要使用验证码购票的比例缩减到 15% 以下。

图片：China Plus