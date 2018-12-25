Alphabet 剥离旗下可再生能源项目 Malta，后者获 2600 万美元 A 轮融资 新闻

据 TechCrunch 报道，Alphabet 旗下 X 部门的可再生能源存储项目“Malta”，现在已经独立，并获得了由 Breakthrough Energy Ventures 领投的 2600 万美元 A 轮融资。Concord New Energy Group（协合新能源）和 Alfa Laval（阿法拉伐）也参与了本轮融资。

Project Malta 于去年在 Alphabet X 部门（愿 Google X）推出，旨在建设能够支持全尺寸电网的储能设施。剥离后的独立公司现在被称为 Malta Inc.。

Malta 开发了一种系统，旨在让可再生能源或化石燃料产生的电力储备超过锂离子电池。电热存储系统首先捕获电网上的风能、太阳能或化石发电机产生的能量，采用收集到的电力驱动热泵，将电能转换为热能，热量储存在熔盐中，而冷却储存在防冻液中。在需要时，热力发动机用于将能量转换回电网。该公司表示该系统可存储数天甚至数周的电力。

Malta 将利用这些资金与行业合作伙伴合作，将 X 部门开发和改进的详细设计转变为工业级机械，用于其首个试点系统。

Breakthrough Energy Ventures 是 Malta 的 A 轮融资的领投方，其由 Breakthrough Energy Coalition 于 2016 年创办，该联盟主要成员包括微软联合创始人比尔·盖茨，风险投资公司凯鹏华盈的董事长 John Doerr、阿里巴巴创始人马云、亚马逊创始人兼首席执行官 Jeff Bezos 和德国软件巨头 SAP 联合创始人 Hasso Plattner。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。

图片：hugociss / Moment