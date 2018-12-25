百度网盘：未来一年不登录，免费空间从 2TB 缩水到 100GB 新闻

百度网盘今天在官方微博发布通知称，2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日期间，未登录过百度网盘帐号的用户，已拥有 2TB 免费存储空间将从 2020 年 1 月 1 日开始调整为 100GB。百度在微博中表示，“点击登录即可保留已获得的空间不被回收”。

百度网盘在通知中称，若存储文件超过 100GB，将仅支持下载和访问已存储文件，无法存入新文件。另外，这次调整不会影响到付费用户。

2013 年，中国互联网掀起云盘大战，百度、360、金山等企业竭尽所能，你敢送 100GB，我就送 1TB，除了容量大，当时的宣传还常常提及“永久空间”、“永久免费”等字眼，但大多会从每月流量、文件类型等方面进行限制。在当时，百度网盘的名称为“百度云”，但百度在 2016 年将“百度开放云”更名为“百度云”，原“百度云”更名为现在的“百度网盘”。

2016 年开始，115 网盘、UC 网盘、新浪微盘等多个云存储服务商宣布关闭文件储存、分享的功能，伴随多家网盘服务倒下，这场云盘大战也熄火了。

在这之后，百度似乎站稳了脚跟，根据极光发布的一份研究报告，截至 2017 年 11 月，中国云盘存储市场中，百度网盘 app 渗透率远高同类竞品，当时云盘存储市场用户规模为 1.89 亿，百度网盘市场渗透率最高，为 13.4%。