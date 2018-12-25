摩拜：裁员30%传闻严重不实，部分岗位仍在招聘中

11月25日消息，寒冬之下，互联网行业裁员大潮依然汹涌。摩拜近期不断传出曝出裁员消息，继创始人胡玮炜宣布卸任CEO后，今日下午又有摩拜裁员的进一步消息传出。有媒体报道称，此次裁员涉及数百人，幅度达到30%；此外，也有自媒体援引“接近摩拜的人士处”消息指出，此次补偿条件苛刻，一般按照n+1进行，但超过25000元的，只按照25000的上限进行补偿。

对此，摩拜方面向动点科技回应称：裁员30%以及补贴上限25000元的传闻不实，针对网传的裁员传闻，摩拜单车发出回应：属正常的业务调整，部分岗位仍在招聘中。

根据媒体描述，有摩拜员工在社交媒体表示，摩拜会对与美团有业务重叠的部门人员进行优化，比如市场、财务、技术等，整体裁员比例在20%-30%之间；还有员工表示，“先裁打车，再裁摩拜，裁的差不多了打车和摩拜会合并。”

另外，本次裁员由美团进行操作，裁员完成后，摩拜现有的财务、人事等部门将直接由美团对应部门接管。业务部门，技术、地方站等裁员力度较大，而市场部几乎全部被裁，北上广的地方市场在本次裁员后仅留一人。裁员的补偿相对苛刻，一般按照n+1进行，但超过25000元的，只按照25000的上限进行补偿。

摩拜在给动点科技的回应中表示，《裁员30%！摩拜管理层确认确有其事》的报道信息严重不属实，公司对此保留追究法律责任的权利。

“为更好地聚焦核心能力，让组织变得更加贴近业务，提升业务的推进效率，摩拜单车于下半年进行了两次组织架构调整和优化，相应的岗位也有所调整。”摩拜称，网传裁员消息属正常的业务调整，部分岗位仍在招聘中。

“而针对此次因调整受到影响的员工，公司正积极协调，提供内部应聘的机会。对于未能成功内部应聘的离职员工，公司将严格按照《劳动合同法》等相关法律规定协商解决，保障每一位员工的权益。”

有关此事进展，动点科技将持续关注。