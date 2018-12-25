上交所将全力推动科创板改革和注册制试点尽快落地

上海证券交易所今日发文称，在证监会党委的指导下，上交所党委将把设立科创板并试点注册制作为工作的重中之重，“坚决把好上市公司准入关、监管关，提高上市公司质量，为提升科技创新能力，建设现代化经济体系，促进经济健康稳定发展增添新的动能和优势”。

上交所对 2019 年重点工作进行了整体部署，下一阶段将着重做好全力推动科创板改革和注册制试点尽快落地等 8 个方面的工作。

上交所表示，将按照“高标准、快推进、稳起步、强功能、控风险、渐完善”的工作思路，加快制定业务规则和配套制度，努力建设一个充满生机和活力的科创板市场，推动注册制形成可复制可推广的典型样本。

以下为文章全文：

强化党建引领 筑牢发展根基 加快推进设立科创板并试点注册制顺利落地——上交所党委深入学习中央经济工作会议精神

12 月 25 日，上交所召开党委中心组扩大学习会议，集体学习中央经济工作会议精神。所党委对深入贯彻落实中央经济工作会议上习近平总书记和李克强总理的重要讲话精神进行了认真学习和深入讨论，结合会议精神对上交所 2019 年重点工作进行了安排部署。

上交所党委一致认为，十八大以来以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩，审时度势，深入思考和把握中国经济社会发展的历史方位，提出了内涵丰富、思想精粹、博大精深的发展理念。时值改革开放 40 周年关键节点，习近平总书记在本次中央经济工作会议上的重要讲话系统性总结了 2018 年经济发展成绩和规律，对当前经济形势进行深入分析研究，对明年经济工作作出了整体部署，提出的“五个必须”和“七大任务”为我国下一阶段的经济发展确定了原则、指明了方向，是全党全国落实党的十九大战略部署，推动经济高质量发展的根本遵循。中央经济工作会议精神为明年和今后一个时期的经济工作从思想和行动上提供了有力指引，是习近平新时代中国特色社会主义思想在经济工作中的切实体现。上交所党委一致赞成、坚决拥护。

上交所党委深刻认识到，在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，并持续保持稳定健康发展，在重要领域和关键环节改革取得了突破性进展，成绩来之不易，前路光明可期。与此同时，我国发展处于并将长期处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，国内外形势正发生深刻复杂变化，世界大变局充满着风险与挑战。我们要化危为机、转危为安，就必须紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围，紧扣重要战略机遇新内涵，加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。

上交所党委深切体会到，十八大以来，习近平总书记关于资本市场做出了一系列重要指示和批示，本次中央经济工作会议进一步强调提出“资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用，要通过深化改革，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，提高上市公司质量，完善交易制度，引导更多中长期资金进入，推动在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地”。这是党中央国务院赋予资本市场和上交所的重大任务，更是对上交所政治素质、改革意识和担当精神的一次考验。上交所党委将坚决贯彻中央经济工作会议精神，在证监会党委的指导下，围绕供给侧结构性改革这条主线，将设立科创板并试点注册制作为工作的重中之重，坚决把好上市公司准入关、监管关，提高上市公司质量，为提升科技创新能力，建设现代化经济体系，促进经济健康稳定发展增添新的动能和优势。

上交所党委同时强调，上交所将把坚持党的全面领导作为对上交所工作的“定海神针”，不断提高政治站位，切实增强对上交所政治属性、国家属性的认识，坚持从政治高度看待上交所发展，把党的建设融入上交所业务全过程、各环节。所党委以党建为引领，对上交所2019年重点工作进行了整体部署。下一阶段将着重做好以下八个方面的工作：

一是全力推动科创板改革和注册制试点尽快落地。按照“高标准、快推进、稳起步、强功能、控风险、渐完善”的工作思路，加快制定业务规则和配套制度，努力建设一个充满生机和活力的科创板市场，推动注册制形成可复制可推广的典型样本。

二是加强市场风险预警体系建设。建设与科创板相适应的分析监测指标体系。完善投资者交易行为评价体系，构建行业、财务及估值定价分析框架，坚定不移打好防范风险攻坚战。

三是持续提升一线监管能力。积极优化调整一线监管策略，科学把握一线监管的节奏和力度，扎实推进以信息披露为中心的上市公司监管，不断提高上市公司质量。

四是全面推动交易所四大市场协同发展。继续深化“新蓝筹”行动，进一步发挥债券市场直接融资功能，继续完善基金市场产品链，增加股票期权品种，构建服务实体经济的多层次资本市场。

五是持续推进资本市场对外开放，提升A股市场的国际竞争力、话语权。以互联互通为战略，实现与更多境外市场的合作共赢。加大A股国际推介力度，深入参与WFE各项事务与全球交易所行业治理，更好地服务“一带一路”建设。在全球资本市场建设中贡献中国智慧。

六是加快科技监管体系建设。推进技术系统全生命周期管理，运用大数据等现代信息科技手段，多维度为上市公司和投资者精准“画像”，实现“金融+科技”引领。

七是提升投资者教育和培训的针对性和有效性。推出品牌投教产品和培训项目，提升投教宣传影响力和覆盖面，加强资本市场中小投资者合法权益保护。

八是坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，加强政治建设、作风建设，严明党的政治纪律和政治规矩，落实新时代党的建设新部署，全面推进新时代党的建设新的伟大工程。