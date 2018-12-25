Hola! 动点科技西语版上线 新闻

在全球使用最广的语言当中，排名第一和第二的语言是一对很有意思的组合：汉语是全世界母语使用者最多的语言，而英语则是全世界非母语使用者最多的语言。虽然这两种语言覆盖了世界上很大一部分人群，但仍有众多非汉语英语使用者无法获得有关中国科技行业的最新资讯。

从今天开始，这种情况将不复存在。

感谢常驻秘鲁利马的中国科技观察者和游戏开发者Luis Wong，有了他的付出，动点科技的一些重要板块有了西班牙语版。

动点西语版网址是 https://es.technode.com/，包括精选的每日摘要（https://es.technode.com/tag/resumen-diario/）、专题（https://es.technode.com/tag/especiales/）和视频（https://es.technode.com/tag/video/）。

我们非常欢迎你把这个消息告诉你身边的西语使用者，无论哪种语言，我们希望能让所有人一起关注值得关注的中国科技。

最后还是那句话，如果您有任何建议或是想寻求帮助，请尽管与我们联系。

顺祝圣诞快乐！Merry Chirstmas! ¡Feliz Navidad!