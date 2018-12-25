中兴通讯回应被列入被执行人名单：正常商业纠纷，并非失信被执行

针对中兴通讯被法院列入被执行人名单一事，中兴通讯回应称，此事件系中兴通讯与中建五局的正常商业纠纷，并非失信被执行。

中兴通讯表示，针对此案件的执行申请，其已于 2018 年 12 月 24 日向深圳市中级人民法院提起执行异议，目前双方仍在友好协商解决纠纷。

据中国执行信息公开网显示，中兴通讯股份有限公司于 12 月 17 日被深圳市中级人民法院列入被执行人名单，执行标的为 3187.13 万元。

以下为回应全文：

就近日媒体报道中提到的中兴通讯被中建五局申请强制执行的事宜，系中兴通讯与中建五局的正常商业纠纷，并非失信被执行。

自 2008 年起至今，中兴通讯与中建五局发生多起系列纠纷案件，相关进展均在公司半年报、年报中有详细的披露。此次被申请执行的案件是其中一起中建五局诉中兴通讯的案件，自 2009 年起历经一审、二审、再审，法院于 2017 年 12 月 11 日做出再审终审判决，判决要求公司支付未付的工程款 1449 余万元人民币、对方的窝工损失 286 余万元人民币及利息等，同时判决中建五局返还中兴通讯保函 2015 万元人民币及利息。鉴于上述判决双方互付支付义务，且该案涉及的其他几起案件在该案判决后重新启动审理，公司与中建五局一直在就案件和解进行沟通，中建五局并未在判决生效后立即申请执行。

针对此案件的执行申请，公司已于 2018 年 12 月 24 日向深圳市中级人民法院提起执行异议。目前双方仍在友好协商解决纠纷。