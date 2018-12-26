荣耀 V20 发布：屏幕打孔 4.5mm 孔径，2999 起售 新闻

中国智能手机厂商华为子品牌荣耀（Honor）今天下午在北京召开发布会，正式发布新旗舰荣耀 V20，这款手机采用“魅眼全视屏”设计，搭载麒麟 980 处理器，售价 2999 元起。

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荣耀 V20 采用 6.4 英寸“魅眼全视屏”，屏幕打孔孔径 4.5mm，屏占比更高。外观上，这款手机采用流线型机身，背部 V 型纹理，提供魅海蓝、魅丽红、幻夜黑配色。

配置方面，荣耀 V20 采用麒麟 980 处理器，相比上一代 CPU 性能提升 75%、GPU 性能提升 46%，内置 4000mAh 电池，支持 4.5V/5A 超级快充。

拍照方面，荣耀 V20 后置主摄采用了索尼 4800 万像素 IMX 586 传感器，1/2 英寸，支持第四代双通道 ISP、双脑 NPU，支持 4800 万像素超清摄影、AIS 手持超级夜景。前置 2500 万 AI 自拍摄像头，以及 ToF 立体深感镜头，支持 3D 美体塑形、3D 体感游戏，搭配投屏底座变身体感游戏机。

荣耀 V20 还支持 GPU Turbo 2.0，号称是泰尔实验室综合游戏体验五星手机。荣耀 V20 的“云电脑”可以让手机变身成 Windows 10 计算机，GPU Cloud 让手机变身“超级游戏机”。

荣耀 V20 还支持 AI 双频 GPS，采用自研的 HI 1103 GPS 芯片，官方宣称定位将变得更精确。手机还搭载 YOYO 智慧体，支持此前宣布的 Link Turbo 技术，可以同时连接 Wi-Fi 和 LTE 网络，实现网速叠加，也可以一个 app 连接 Wi-Fi，一个 app 连接蜂窝网络，网速也将更快、更稳定。



￼售价方面，荣耀 V20 6GB RAM + 128GB ROM 版售价 2999 元，8GB RAM + 128GB ROM 版售价 3499 元，新机今天开启预订，12 月 28 日开售。

荣耀今天还还公布了与意大利时尚品牌 MOSCHINO 合作推出的 MOSCHINO 联合设计版 V20 手机。MOSCHINO 联合设计版 V20 拥有幻影蓝和幻影红两种配色，采用特殊双层膜片设计，内置经典的双问号和泰迪熊专属壁纸，8GB RAM + 256GB ROM，售价 3999 元。

图片：荣耀