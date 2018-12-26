汇联易宣布完成 1 亿元 C 轮融资，2019年计划开发国际市场 新闻

2018 年 12 月 26 日，国内一站式商旅及费用管理 SaaS 平台“汇联易”，正式宣布完成 C 轮 1 亿元融资，由软银中国资本领投、众麟资本等其他股东跟投。

汇联易是上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“汇联易”）打造的一款“一站式企业商旅及费用管理软件”。汇联易由国内知名 IT 咨询公司“汉得信息”孵化，成立于 2016 年 8 月，用于解决一站式商旅及费用管理云解决方案，提供“一站式企业商旅及费用管理软件”服务，业务定位于打通企业差旅及其他消费场景中的“消费-报销-费控-财务”全流程，包含了从企业费用预算，企业费用管控，员工费用报销，发票合规审核，财务系统集成，企业员工商务活动相关的出行、住宿、商务宴请等服务。据了解，汇联易此前分别于 2016 年、2017 年完成了两轮融资。

经过近一年的发展，汇联易已陆续发布机票预测、报销单自动审核、智能出行助手/引擎、甄选酒店等产品，也研发出基于“电子发票”的全流程票据电子化管理解决方案，为“未来的报销”提供完备的解决方案。2019 年，汇联易会继续加大在技术领域的投入，在产品端更倾斜向财务的管理诉求，完善费控板块和数据逻辑，优化之前已搭建完毕的多元化采购、流程管理、成本控制、极速报销功能模块，搭建一体的 SaaS 产品版图。