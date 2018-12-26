三星或缩减在华电视机产量 ；特斯拉再推车主引荐计划|早 8 点档 新闻

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三星或缩减在华电视机产量

据韩媒报道，三星可能在销售放缓的情况下削减中国的电视产量，并扩大在越南的电视生产。在今年4月份，三星电子映像显示事业部总裁韩宗熙在接受采访时明确表示，在中美贸易摩擦尚无任何定论的情况下，三星目前没有缩减计划。

据悉，三星目前还在积极研究新的QD-OLED技术，兼具OLED与QLED的诸多特点，有望成为全新的下一代显示技术。

特斯拉再推车主引荐计划

12月26日，特斯拉在将车主引荐奖励计划延长至今年年底仅一周后，又一次将项目期限延长至3月11日。新买家可以获得6个月的免费充值，而引荐人则可以根据自己的推荐次数获得更高的奖励。并且从今天开始，“如果顾客在没有试驾的情况下下单”，还可以额外获得3个月的免费充电。

在标准奖励的基础上还增加了两个额外奖励：一顶帽子和一套Model 3的性能轮胎。

申通快递：将发行规模不超20亿元的公司债券

12月25日，申通快递发布公告称，将发行的申通快递股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

申通快递表示，本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。

微软新IE补丁问题：部分联想用户安装后无法启动系统

12月26日，据美国科技网站betanews报道，微软几天前为IE浏览器发布紧急补丁KB4467691，但部分联想笔记本用户安装补丁后发现，电脑无法启动Windows。

微软提供的资料显示，一些联想笔记本受到影响。微软在补丁更新页面说：“安装KB4467691之后，一些特定的联想笔记本无法启动Windows，这些笔记本的内存不到8GB。”

LG加入苹果英特尔阵营

12月25日，据韩国媒体《businesskorea》报道，LG电子已加入到英特尔、苹果和华为阵营，支持韩国公平贸易委员会对高通公司处以1.03万亿韩元(约合9.15亿美元)的反垄断罚款。

早在2016年，韩国FTC就宣布对高通处以1.03万亿韩元的罚款。原因是高通在韩国滥用其市场主导地位，在销售芯片时强迫手机厂商为一些不必要的专利支付费用。当时，这笔罚款还创下韩国反垄断史的最高罚金记录。