小伊智能：智能匹配妆容、手把手教化妆，美妆界的黑科技让你拒绝美颜相机 | 创业 初创公司报道

虚拟试装镜、智能产品介绍展示台，大家已经不再陌生。那一款根据容貌智能匹配妆容，还包教会的智能产品，听说过么？

“现在的很多的女孩子都活在美颜相机里，自拍一定会加美颜，加滤镜。这样其实是不太好的现象，造成了现在很多“见光死”。”小伊智能的创始人阮焕晴说道。

成立于今年 6 月份的小伊智能是一家智能彩妆零售服务商，基于人脸识别和智能匹配为顾客搭配适合妆容和产品套餐。“我们想做的就是让女孩们正确面对自己，告诉她们如何靠自己的努力或化妆技术真正的变美，我们做的是美学的事情。”阮焕晴强调说。

阮焕晴提到，国内美妆行业目前年销量额超 50 亿，对标发达国家人均消费额，中国还有至少 6 倍的增长空间，而在连续三年中，国内彩妆行业消费增速高达 30%，其中线下零售成交比例占比 70% ，线下门店和柜台达到 60 万+。而这 60 万+线下零售店面临着模式老旧，人工导购成本贵，转化率低，坪效低等各类问题。如何用智能硬件升级赋能传统美妆零售业，将美学与人工智能结合更加智能化的为顾客推荐妆容，是阮焕晴一直想做的事情。

基于之前两年在人工智能和 AR 领域创业的经验，阮焕晴在今年六月份正式推出了一款智能 BA 机，称其为 EVA NO.1。她称 EVA NO.1 不仅是智能美妆零售机，而更像是构建了娱乐化智能消费场景。其主要有六大亮点：

1 到店引流。 EVA NO.1 可通过人脸识别，自动识别到店顾客或者吸引路人，为其匹配上萌系表情和配饰，顾客可以与其互动或者拍照，达到引流的第一步。

到店引流。 可通过人脸识别，自动识别到店顾客或者吸引路人，为其匹配上萌系表情和配饰，顾客可以与其互动或者拍照，达到引流的第一步。 2 智能匹配妆容、美拍。相比于传统的单一产品试装， EVA NO.1 更倾向于推荐整体妆容。“其实大多数女孩缺乏的整体搭配能力，单独告诉她眉毛怎么画，嘴唇什么颜色，远不如告诉她一整套妆容怎么搭配更美。”阮焕晴说。在推荐整套妆容时， EVA NO.1 会显示妆容使用到的店内产品，从而提高整体的销售产量。

智能匹配妆容、美拍。相比于传统的单一产品试装， 更倾向于推荐整体妆容。“其实大多数女孩缺乏的整体搭配能力，单独告诉她眉毛怎么画，嘴唇什么颜色，远不如告诉她一整套妆容怎么搭配更美。”阮焕晴说。在推荐整套妆容时， 会显示妆容使用到的店内产品，从而提高整体的销售产量。 3 产品辅助说明。通过物联网技术，当顾客拿起某一产品时， EVA NO.1 便会显示其产品信息、价格、用户评价、同类产品推荐等等。

产品辅助说明。通过物联网技术，当顾客拿起某一产品时， 便会显示其产品信息、价格、用户评价、同类产品推荐等等。 4 化妆视频介绍。在为用户智能匹配妆容之后， EVA NO.1 还会附上该妆容相应的教学视频，从而打造顾客从认识到学习和购买的过程。

化妆视频介绍。在为用户智能匹配妆容之后， 还会附上该妆容相应的教学视频，从而打造顾客从认识到学习和购买的过程。 5 新品虚拟推广。在新品上架之前， EVA NO.1 会根据产品的效果在展示机上展示它的妆容和效果，用实际的用户使用效果来达到新品上市前的推广和宣传。

新品虚拟推广。在新品上架之前， 会根据产品的效果在展示机上展示它的妆容和效果，用实际的用户使用效果来达到新品上市前的推广和宣传。 6 用户数据调研。对于商家而言， EVA NO.1 上用户的试用和购买数据将成为一个很宝贵的财富。它可以根据用户的试用评价和购买记录定期生成数据报告给到商家，从而达到实时监控产品的销量和受欢迎程度，有利于根据实际情况调整配比，提高坪效。

除这六个亮点之外，EVA NO.1 可以实现顾客一键支付，支付成功后由门店进行包装取货，从而实现了从顾客引流、虚拟试装、智能匹配、化妆讲解、在线支付、用户调研的闭环式零售链条。

阮焕晴介绍，目前 BA 机主要面对的是 B 端市场，当与某一品牌合作之后，便会从品牌方拿到其所有产品 SKU 的数据，再进行智能识别，根据美学将产品之间的试装效果进行匹配。“单独的一个产品不足以让消费者看到他整体的效果，与其他产品配起来，让整体都发生改变，消费者才能体会到产品的价值。在提高销量的同时，我们将消费报告提供给品牌方，这对于品牌方是一举两得的事情。”阮焕晴说道。 据了解，目前一台 BA 机的销售价格为 5000 元左右，而其自带销售功能的零售机售价在 2 万左右。

今年六月份，小伊智能推出智能硬件——小伊美妆魔镜 1.0，开始与流行品牌“玛丽黛佳”深度合作，完成“无人零售店” 、百货“智能零售” 、整体智能货柜三大零售场景的三种不同的整体软硬件系统。

美学是一个扑朔迷离的概念，该如何为消费者私人定制符合其审美的妆容？很多智能搭配，推荐都是根据消费者的消费习惯和购买数据来进行相似偏好来推荐，阮焕晴认为这是一个错误的方向。她认为，大多数女性购买美妆用品都是想对自己的现状做一些改变，而不局限于自己原有的形象，有些女孩并不知道自己适合什么风格，所以小伊智能给出的方案是，根据人脸识别，五官的精准抓取，加上专业美学化妆老师的指导，为顾客推荐几套可能适合其特点的几套妆容，再由顾客自己来挑选。阮焕晴说：“我们的智能搭配不依赖于原有依靠大量数据来训练模型，而更多的是扮演了一个引导顾客发现美的过程。”

据介绍，小伊智能的盈利模式主要是硬件产品的销售和长期的服务费，未来的盈利价值还会在进一步落地后进一步开发。她透露，小伊智能目前已经与国际一线品牌 DIOR、CHANNEL、CHICMIX 等达成合作，成为阿里智慧门店彩妆行业试点执行单位。截止 10 月 9 号，小伊智能落地的 39 天里，试妆次数超过 100 万次。

对于美妆零售产业的未来，阮焕晴认为，现在已经进入了转型的时期，而 AR 和人工智能是将带领这个行业转型的契机。她表示，目前小伊智能将集中与 BA 机的销售，市场推广等，争取在三年内成为这一细分领域的领头羊。“成为带 AI 功能的美妆业京东。”阮焕晴说道。

阮焕晴曾是广电制片人，传媒的工作经验让她熟稔于人际沟通和合作，三年的创业经历，她形容“感觉每一天都是鲜活，尽管可能会遇到各种挫折，但是仍感觉自己做的事情是有价值的，能改变一些现状就很满足。“目前，小伊智能团队有十余人，其中不乏中科院博士、原 360 产品研发经理和拥有丝芙兰二十余年经验的主管。据了解，小伊智能已于今年 5 月份获得水木丰华等资本的 500 万天使轮融资，目前正在筹备 A 轮融资事宜。